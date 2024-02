El gobernador de Neuquén apoyó el reclamo de Chubut pero remarcó que "el camino es el diálogo"

Figueroa tomó distancia de Torres al inclinarse por el diálogo. / Foto: David Sánchez

El gobernador de Neuquén,, apoyó este lunes el reclamo de su homólogo de Chubut, Ignacio Torres, al Gobierno nacional, pero ante las amenazas de corte de provisión de petróleo y gas de su colega contrapuso que "el camino es el diálogo y las instancias constitucionales que da la democracia"."Para nosotros producir es muy importante. Producir nos genera valor agregado a las distintas provincias, genera trabajo y, fundamentalmente, en esta ventana de tiempo que nosotros tenemos de poder extraer el gas y el petróleo que es de sólo 25 años, tenemos que ser muy coherentes a la hora de", advirtió Figueroa en rueda de prensa junto a su par de Río Negro, Alberto Weretilneck.El mandatario rionegrino tambiény otras instancias anteriores a medidas drásticas, como la Justicia.Sobre el conflicto entre los gobiernos nacional y de Chubut basado en la coparticipación, Figueroa apoyó el reclamo provincial por los recursos pero dijo que, informó la Gobernación neuquina.Añadió que hay"Existen diversas formas en las que nosotros podemos plantear las distintas problemáticas que podemos tener. Creemos que es importante este camino que hemos trazado todos los patagónicos, en los cuales siempre nos defendemos, siempre nos acompañamos", abundó.El mandatario del Movimiento Popular Neuquino (MPN) sostuvo que "hay que entender que, como decía Alberto (Weretilneck), la crisis esta no fue producto de las administraciones provinciales. Nosotros justamente provenimos de dos fuerzas provinciales, con lo cual no tenemos absolutamente nada que ver con esta crisis que existe en cuanto a la inflación, en cuanto a la deuda"."Hemos tomado distintas decisiones que tienen que ver con ordenar aún más las finanzas públicas, con generar valor agregado dentro de la economía de nuestras provincias", añadió.Y sostuvo que "es importante este camino que hemos trazado todos los patagónicos, en los cuales siempre nos defendemos, siempre nos acompañamos. No permitimos nunca que de alguna forma se ahogue a un compañero y colega gobernador. En el camino sí manifestamos que es, como dije antes y como dijo Alberto: diálogo, congreso, justicia".