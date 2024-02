Más de 2.000 inmigrantes ilegales llegaron al Reino Unido desde Francia en 2024

En enero, la guardia costera británica encontró inmigrantes ilegales en el buque Typhoon y lo llevó al puerto de Dover, en el sudeste de Inglaterra. (Foto AFP)

Más de 2.000 inmigrantes ilegales desafiaron las aguas peligrosas dely llegaron a las costas del Reino Unido desdeen lo que va del año, informó este lunes el Gobierno británico.El Ministerio del Interior británico dijo que este fin de semanaarribaron en cinco precarias embarcaciones en una sola jornada, o pateras, el mayor número de llegadas en un día desde el 17 de enero, cuando se registraron 358 personas.Este incremento eleva el total provisional de llegadas en 2024 apor estas fechas, pero un 49% más que en 2022, dijo el ministerio., lo que representa un declive del 36% en comparación con el récord de 45.774 llegadas en 2022.está bajo presión para abordar la cuestión de la inmigración ilegal, lo que lo ha impulsado a buscar la reactivación de la polémica medida de deportar a migrantes sin papeles en avión a la nación africana de Ruanda, en busca de un efecto disuasivo.busca deportar a Ruanda a aquellos que lleguen ilegalmente al Reino Unido por el canal de la Mancha, cuyas solicitudes de asilo serían procesadas sin posibilidad de retorno, excepto en circunstancias excepcionales.Este plan, que inicialmente fue propuesto por el ex primer ministro Boris Johnson en 2022, ha enfrentado numerosos desafíos legales, incluido un bloqueo por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y dudas sobre la seguridad de Ruanda para los solicitantes de asilo.En un esfuerzo por salvar el plan de otro fallo adverso de la, Sunak propuso un nuevo tratado con Ruanda y una legislación que declararía al país africano como seguro. Sin embargo, la legislación enfrenta resistencia en la Cámara de los Lores, la cámara alta del Parlamento, lo que podría retrasar su implementación.Durante una entrevista con la cadena BBC, el premier Sunak defendió el uso de una base la Fuerza Aérea en Scampton, en el este de inglaterra,"No los estoy ignorando. Necesitamos asegurarnos de alojar a las personas en un lugar adecuado, y la mejor manera de resolver este problema a largo plazo es, en primer lugar, impedir que la gente venga," dijo Sunak."Así que cualquiera a quien le importe esto debería apoyarnos para que el Parlamento apruebe el proyecto de ley de Ruanda, de modo que podamos poner en marcha un elemento disuasivo", afirmó.por el uso del sitio y mencionó, "Ojalá no tuviéramos que hacer nada de esto, ya sea en Scampton u otros sitios en todo el país, o incluso en hoteles y comunidades en todo nuestro país que ahora se están utilizando para albergar a inmigrantes ilegales. No creo que nada de eso esté bien, y cuesta una fortuna", agregó.