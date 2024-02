La localidad natal de Rodolfo Walsh se prepara para la Fiesta Nacional del Tomate

La tomatina, el cierre más divertido de la fiesta. /Foto: archivo.

El recuerdo del periodista

, una cita popular que busca agasajar a los productores de ese fruto y toda su cadena de comercialización y cuyo punto último es la "tomatina", una divertida confrontación entre dos equipos que tiene al tomate como elemento central.A partir del eslogan "la fiesta de todos", la próxima celebración pretende ser "un tributo al productor, un reconocimiento, un agasajo, una puesta en valor de los pequeños y medianos productores de tomate y toda la variación de producción que hay"", señaló a Télam Radio Sergio Hernández, intendente de Lamarque, un pueblo agrícola localizado al sudeste de la Isla Grande de Choele Choel, dentro del Valle Medio del río Negro, a 316 kilómetros de Viedma.El funcionario sostuvo que la situación económica no empañará los próximos festejos.Respecto de los festejos, Hernández contó que "el epicentro es el centro cívico y que extiende de dos, tres manzanas" y agregó que "se monta una gran kermés con parque de diversiones, feriantes, muestras de maquinarias, instituciones, patios de comida, espectáculos al aire libre, espectáculos callejeros, espectáculos musicales"."Una guerra de tomate entre dos equipos, en un campo de juego que es similar a la cancha de tenis, donde de ambos lados de la red hay dos equipos y bueno, es a la orden del silbato que comienzan a arrojarse el tomate, pero no arrojarse el tomate por arrojarse sino para lograr tirarle al equipo contrario unas latas que tienen puntos y que están al fondo, a espaldas de los jugadores y que los jugadores no tienen otro otra forma de cubrir a esas latas que no sea con el cuerpo de ellos", relató.Hernández comentó además que el periodista y escritor, desaparecido durante la última dictadura cívico militar, Rodolfo Walsh nació y vivió en Lamarque hasta los 8 años."Si bien la casa está en un establecimiento privado, nosotros tenemos ambientado un sector donde, según la historia, era su habitación. Así que bueno, ahí está ambientado con cosas que nos han regalado la familia y hemos se puede visitar", reseñó Hernández.