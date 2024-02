El Gobierno habla de una "extorsión" por parte de Chubut y avisa que irá a la Justicia

Fuentes del Gobierno insistieron en que la causa de la disputa es "la violación de la cláusula de un contrato que tenía como garantía los recursos de la coparticipación y que, ante eso, fue ejecutada".

Adorni, en su habitual conferencia de prensa. VER VIDEO

La escalada pública que se inició la semana pasada, cuando el gobernador Torres denunció un recorte a los fondos transferidos / Foto Instagram.

Un pedido de diálogo

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck / Foto: Alejandra Bartoliche

Cruces

Señor ministro, quiero agregar a sus mails para exponer las mentiras y la mala fe de su gobierno los mensajes que tengo en mi teléfono. Y desmiéntame si no le comunicó exactamente lo mismo al gobernador diciéndome que es político y es una decisión personal de Milei. https://t.co/ZxcuvT1QM7 pic.twitter.com/qRbkut6Sa4 — Facundo Ball (@FacundoBall) February 26, 2024

El Gobierno nacional insistió este lunes enrealizada por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en tanto estudia continuar el diferendo en los tribunales.En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el portavoz presidencial Manuel Adorni dijo que "amenazar con cortar el combustible es una extorsión hacia los argentinos, un ataque a todo el país". Fuentes del Gobierno insistieron en que la causa de la disputa es "la violación de la cláusula de un contrato que tenía como garantía los recursos de la coparticipación y que, ante eso, fue ejecutada"."Independientemente de su practicabilidad, el cortar el combustible o tener esa intención no es un ataque al Gobierno nacional, sino que es un ataque a todos los argentinos. Por supuesto que es evidente que (Torres) no ha tenido tiempo de chequear su casilla de mail o que no está bien asesorado con gente de experiencia, como el propio ministro (Guillermo) Francos publicó, se le ha pedido la documentación requerida para lo que ellos mismos habían solicitado", dijo Adorni."La documentación era para la emisión de un bono para cancelar la deuda por el Fondo de Desarrollo Provincial.Además, el funcionario"No hemos cometido ninguna falta en cuanto a lo que la ley nos obliga. Con respecto al debate por el fondo de coparticipación que estaba como garantía para deudas con la Nación, todo lo que es ley, el Gobierno lo está cumpliendo", aseveró.El vocero señaló queLas declaraciones de Adorni se producen con el trasfondo de una escalada pública que se inició la semana pasada, cuando el gobernador Torres denunció un recorte a los fondos transferidos y consiguió el apoyo de sus colegas de todo el país sin distinción de colores políticos.Sin embargo, en las últimas horas comenzaron a aparecer algunas voces disonantes, como la del gobernador de Río Negro,, quien en una conferencia de prensa junto a su par de Neuquén,, dijo que consideran que "antes de producir medidas de las cuales no hay retorno, como la de interrumpir el abastecimiento de gas y petróleo a todo el país, existen muchas alternativas a explorar"."Primero el diálogo, todos somos hombres de la democracia, esa es la principal herramienta. Luego está el Congreso Nacional, las Legislaturas provinciales y luego la Justicia", destacó el rionegrino, que agregó que "la parálisis de la producción es una herramienta extrema cuando están agotadas todas las vías".En tanto, el secretario general del, Marcelo Rucci, pidió al Gobierno nacional y de Chubut que resuelvan el conflicto en "los canales correspondientes"."No desconocemos la legitimidad del reclamo (provincial), pero es un conflicto que debe resolverse por los canales correspondientes, ya sea por la política o directamente en la Justicia", dijo el sindicalista al portal de noticias EconoJournal.El domingo el presidente Javier Milei criticó a Torres, al que llamó "un pobre chico que no está en condiciones de leer un contrato", y le volvió a advertir que en caso de llevar adelante la advertencia que hizo pública el viernes incurriría en "un delito". "Pobrecito, Nachito, es un pobre chico que no la ve. No puede leer ni comprender un contrato. Es de una precariedad intelectual muy grande", dijo el Presidente en declaraciones al canal La Nación+ desde Washington, donde participó de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC).Fuentes gubernamentales aclararon que "la deuda de Chubut viene del gobierno de Mariano Arcioni y se sabía que se descontaba de esa forma".En la mañana del lunes, el ministro de Economía de la provincia patagónica, Facundo Ball, hizo público un intercambio de mensajes que habría tenido con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y del que surgiría que el recorte se trata de "una decisión personal" del presidente Milei."Señor ministro, quiero agregar a sus mails para exponer las mentiras y la mala fe de su Gobierno los mensajes que tengo en mi teléfono. Y desmiéntame si no le comunicó exactamente lo mismo al gobernador diciéndome que es político y es una decisión personal de Milei", posteó Ball en su cuenta personal de X.También en esa plataforma, el ministro del Interior había mostrado un pedido hecho por Ball al Gobierno nacional solicitando "una nueva operación de endeudamiento consistente" para la emisión de un bono destinado a "la cancelación del saldo de la deuda" que mantiene la provincia con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), que ronda los 13.000 millones de pesos.En el posteo hecho por Ball, que según dijo reproduce un intercambio de mensajes con Francos, se lee: "Había una bajada directa para q le reténganos (sic) FFDP. Parace (sic) q estaban enojados con dichos de tú (sic) Gober (sic). Esto me mandaron de economía, supongo que estarás enterado".Por otra parte,como la de dejar al país sin petróleo".Mientras tanto, Torres anunció este lunes que en una reunión con el Parlamento patagónico