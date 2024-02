Diego Martínez pasó la prueba de su primer Superclásico en Boca

Boca tiene que mejorar mucho para clasificar a cuartos de la Copa de la Liga. (Foto Julián Álvarez.)

Diego Martínez en el entrenamiento de Boca.

El entrenador de Boca Juniors, Diego Martínez, pasó la prueba de su primer Superclásico ante River Plate y ahora se enfocará en recuperar terreno en la Copa de la Liga Profesionales antes del inicio de la competencia internacional.Luego del empate 1-1 en el estadio Monumental, el entrenador "xeneize" le dio la jornada libre a sus futbolistas y a partir del martes iniciará la semana de trabajo de cara al partido del próximo domingo ante Belgrano en La Bombonera.que había dejado después de la derrota ante Lanús por 2-1 en el sur bonaerense.En su séptimo partido oficial al frente del equipo,, quien disputaba su segundo partido como titular.El mediocampista, de 20 años, completó un buen partido y recibió los elogios del entrenador. "Me gusta mucho porque tiene despliegue y mucho para crecer", dijo Martínez, antes de explicar su salida por cansancio.En el balance, el "xeneize" también consiguió remontar un resultado adverso tras el gol de Pablo Solari en el inicio del segundo tiempo.y Huracán."Fue una muy buena jugada colectiva. Valoro lo que hizo el equipo antes del gol, porque cuando River nos hizo sentir muy incómodos pudimos aguantar", explicó el entrenador en el análisis que realizó después del partido en Núñez.Si bien ya tuvo la posibilidad de repetir el equipo entre el empate con Defensa y Justicia (0-0) y la victoria contra Central Córdoba (2-0), Martínez ahora parece estar más cerca de una alineación ideal con los positivos regresos de Medina y "Equi" González después de su ausencia por el Preolímpico de Venezuela.Ambos mediocampistas habían estado ante Lanús apenas volvieron del seleccionado Sub '23, pero se vio que la semana completa de trabajo con el nuevo cuerpo técnico y el plantel sirvieron para que puedan mostrar una mejor versión., mientras la zaga se afianza con Cristian Lema y Nicolás Figal.En este año compartieron cancha en los partidos ante Sarmiento (74 minutos), Lanús (32) y River Plate (66) y en ninguno pudieron marcar.La única vez que se encontraron fue en la semifinal de la Copa Libertadores en San Pablo contra Palmeiras, cuando Cavani marcó tras una asistencia de su compatriota.y confió en que ya podrá cortar su sequía."Es un futbolista increíble, no está convirtiendo, pero ya va a convertir. Tiene muy claro el rumbo y estoy encantado de trabajar con él", afirmó el DT.Martínez tendrá nuevamente una semana completa de trabajo antes de enfrentar a Belgrano en el inicio de un mes que será decisivo para el equipo en la Copa de la Liga.y si se dan una serie de resultados podría alcanzar la zona de clasificación, en caso de conseguir la victoria ante el "Pirata" cordobés.El "xeneize" después visitará a Unión en Santa Fe, otro rival que está debajo en la tabla, el miércoles 6 de marzo.y una posibilidad directa de acortar la distancia con un rival directo que hoy le lleva tres puntos.El último compromiso antes del receso por la fecha FIFA será el domingo 17 contra Estudiantes de La Plata en UNO y cerrará el mes con el clásico ante San Lorenzo, nuevamente en La Ribera.En esos cinco partidos, Boca y Martínez se jugarán gran parte de las chances de terminar entre los cuatro mejores de la zona, antes del inicio de la competencia internacional.La Copa Sudamericana se sorteará el 18 de marzo y los seis partidos de la fase de grupos se disputarán entre los primeros días de abril y la última semana de mayo.difícil que le dio cierto aire para encarar lo que queda del semestre.