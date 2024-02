Macron reúne en París a los aliados occidentales de Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe este lunes a una veintena de líderes europeos en apoyo a Ucrania / Foto: AFP.

De los casi 30 países participantes, la gran mayoría son europeos, salvo Canadá y Estados Unidos

Según los expertos Ucrania puede perder la guerra con Rusia en el transcurso de 2024 / Foto: Archivo.

"Maltrechos y magullados, pero en pie"

Ucrania corre el riesgo de que Rusia se imponga en el conflicto en 2024

El presidente francés, Emmanuel Macron,destinada a reforzar la unidad en el apoyo de Occidente a Ucrania, cuando la invasión rusa entró el fin de semana en su tercer año.La reunión celebrada en París busca que los participantes "reafirmen su unidad, así como su determinación de derrotar la guerra de agresión lanzada por Rusia en Ucrania", dijo la Presidencia francesa.La victoria o la derrota de Ucrania "depende de ustedes", dijo a sus aliados desde Kiev el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky,La gran mayoría de dirigentes europeos, entre ellos el jefe de Gobierno alemán, Olaf Scholz, su par español Pedro Sánchez y el presidente polaco Andrzej Duda, participarán de la cita en París.De los casi 30 países participantes,Por el momento, no se prevén nuevas promesas de ayuda a Kiev, pero según la Presidencia francesa el objetivo de esta reunión es "movilizar y examinar todos los medios para apoyar eficazmente a Ucrania", informó la cadena francesa RFI.La conferencia es también una oportunidad de defender la autonomía europea en materia de seguridad, que Macron ya reclamaba antes de la guerra,"Maltrechos y magullados, pero en pie. Ucrania lucha por sí misma, por sus ideales, por nuestra Europa. Nuestro compromiso a su lado no flaqueará", escribió Macron el sábado en la red social X (ex Twitter0).Según la presidencia francesa, en la reunión se "examinarán".Los responsables occidentales reconocen que Ucrania corre el riesgo de que Rusia se imponga en el conflicto en 2024, en el caso de que Kiev no reciba el apoyo de sus aliados y se quede sin armas ni municiones.Ucrania reclama permanentemente suministro del