Famosos, fans y paparazzis, en una muestra que parodia "las alfombras rojas"

Foto Prensa.

Con dibujos y acuarelas que tematizan situaciones vividas por famosos, fans y paparazzis en "las alfombras rojas" de los eventos del espectáculo, el dibujante Mariano Lucano inaugurará el 7 de marzo próximo una muestra individual en clave paródica que, bajo el título, se exhibirá en el Centro Cultural "El Fuelle", del porteño barrio de Almagro.En tanto parodia sobre el contenido de una revista de farándula y la tarea de los reporteros gráficos que inspiraron estos trabajos,Los trabajos presentarán las situaciones que se generan en torno a los eventos glamorosos del espectáculo o "alfombra roja", lugar donde se dan cita y mezclan famosos, fans y paparazzis.El lado A de la exhibición la conformanque retratan aglomeraciones de fanáticos y trabajadores de prensa componiendo una especie de desordenada coreografía en torno a un famoso.Por otro lado, la segunda serie o lado B denominado "No pictures" constituye un, de 29 por 42 centímetros que reflejan desde los planos cerrados las reacciones de aquellas personas que no quieren ser retratadas."Los 'famófagos' no admiran al famoso, lo devoran. Me interesa mostrar cómo ese momento tan glamoroso y consagratorio puede convertirse en una trampa de tropezones y vestidos que se desgarran. A través de mis dibujos intento expresar esa tensión que existe entre la magia de la fama y las cámaras, y la violencia de una jauría de fans", expresa el artista.