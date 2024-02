Martín Demichelis sigue invicto frente a los equipos grandes

Foto Julián Álvarez.

Demichelis ya piensa en la Supercopa y en la Copa Libertadores

Foto Alfredo Luna.

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, se mantiene invicto frente a los “grandes” del fútbol argentino, luego del empate 1-1 en el tercer superclásico que jugó desde el inicio de su gestión al frente del equipo 'millonario'.River jugó durante 2023 y en lo que va de la actual temporada siete cruces clásicos frente al resto de los equipos grandes, sin cosechar derrotas, con 5 triunfos y 2 empates, con una efectividad del 80 por ciento.. Mientras que con San Lorenzo, el equipo de Núñez igualó 0-0; a Racing le ganó 2-1 y a Independiente lo derrotó por 2-0 y 3-0, respectivamente.De no haber cruces por las rondas finales de la Copa de la Liga, el resto de los choques ante los grandes será por la Liga Profesional.El equipo de Demichelis tiene en los 'derby' un saldo favorable desde los goles, ya que anotó 11 tantos y le convirtieron apenas 2.El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, pasó el objetivo del superclásico manteniendo el invicto y ahora inicia el proceso de consolidar el equipo de cara a la final de la Supercopa del 13 de marzo ante Estudiantes de La Plata, además del inicio de la Copa Libertadores.y apunta a encontrar la mejor versión del equipo, de cara a los desafíos que vienen.El empate 1-1 ante Boca le dejó a Demichelis varias certezas en el funcionamiento, con algunos nombres propios que se meterán en el once titular como Rodrigo Villagra y Claudio Echeverri como también dudas a la hora de los recambios.En cuanto al sistema táctico 4-3-1-2, el que más usó en lo que va del año, con el rombo en la zona media incluyendo un volante central, dos internos y un enganche, es una de las certezas que tiene el entrenador para el futuro.En ese dibujo,, que se adosan a las buenas prestaciones de la dupla central Leandro González Pírez-Paulo Díaz, más Facundo Colidio.Ahora,que -al menos ante Boca- no pudieron darle un salto de calidad al equipo.. Luego se topará con Independiente Rivadavia Mendoza en condición de visitante y a la fecha siguiente con Independiente, en Avellaneda.Esa secuencia de partidos, desde el sábado 2 al sábado 9 de marzo marcarán una tendencia para la clasificación a cuartos de la Copa de la Liga. Además servirán como ensayos antes de la final con Estudiantes y con la vista en la Libertadores, que arrancará en abril.Con este panorama, el equipo tuvo jornada de descanso tras el empate con Boca y volverá el martes al trabajo sabiendo que en en las primeras tres semanas de marzo debe jugar cinco partidos antes del parate de la fecha FIFA.El equipo regresará a las prácticas en el River Camp en horario matutino, con la presunción del alta médica para Lanzini y con tareas de recuperación física para Borja, quien administrará cargas para llegar al cien por ciento a la final de la Supercopa.