Piden buscar consensos en el conflicto entre el Gobierno nacional y Chubut

Chubut amenazó con dejar de enviar petróleo al resto de las provincias. /Foto: archivo.

El senador Carlos Linares calificó la situación de "grave".

La voz de los gremios

El senador nacional de Unión por la Patria (UxP) por Chubut y presidente del Partido Justicialista provincial, Carlos Linares, consideró este lunes quepor lo que llamó a las partes a "dialogar, discutir y buscar consensos", algo que, sostuvo, "claramente" al Ejecutivo nacional "no le interesa"., sostuvo Lineras en referencia al mandatario, Javier Milei.En declaraciones a Télam Radio,El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, dijo que interrumpirá el próximo miércoles la salida de petróleo y gas de la provincia al resto del país si el Ministerio de Economía de la Nación persiste con retener "de manera indebida la mitad de la coparticipación" que le corresponde a su distrito.entre las partes, y opinó que si bien "no se puede parar la producción petrolera", sí es posible "ponerle un freno al avasallamiento contra la provincia desde las Cámaras de Diputados y Senadores."Me parece que ahí es donde nosotros tenemos que dar la gran pelea", destacó.Por su partepidió a los gobiernos nacional y de Chubut que resuelvan en "los canales correspondientes" el conflicto que mantienen por el destino de fondos coparticipables, dijo el sindicalista al portal de noticias EconoJournal.Con sus declaraciones, Rucci pareció descartar la posibilidad de que el gremio que conduce cumpla con la advertencia hecha por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien amenazó con cortar el envío de petróleo y gas al resto del país si el gobierno nacional no le transfiere los fondos que reclama en concepto de coparticipación.El portal EconoJournal, especializado en información sobre energía e hidrocarburos, destacó que resta ver, cuyos trabajadores participaron el viernes de una movilización en la ciudad de Comodoro Rivadavia en la que el gobernador anunció su decisión de cortar el envío de petróleo y gas.Torres le reclama a la Nación el envío de unos 13.000 millones de pesos en concepto de fondos coparticipables, mientras que el Gobierno nacional sostiene que ese monto es parte de una deuda que tiene la provincia con el Estado.