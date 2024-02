Sarmiento y Temperley definirán al rival de River en la Copa Argentina

Foto: Archivo Télam.

, de la Liga Profesional,, de la Primera Nacional,este martes por los 32vos. de final de la Copa Argentina y el ganador del cruce será el rival de River Plate en la próxima instancia.El partido se disputará desde las 17 en el estadio Ciudad de Caseros del club Estudiantes y como árbitro se desempeñará Nazareno Arasa, con televisación de la señal TyC Sports.Sarmiento llega al choque de este martes con el anuncio del regreso de Israel Damonte como DT, tras la reciente salida de Sergio Rondina.El "verde" no tiene un buen presente en la Copa de la Liga, donde todavía no pudo sumar una victoria y marcha en la penúltima posición de la Zona B, con apenas 3 unidades.Temperley, por su parte, está noveno en la Zona B de la Primera Nacional y logró un triunfo, 4-1 ante Almagro, y dos empates, 2-2 con Brown de Adrogué y 0-0 con Defensores de Belgrano, en la última jornada.El ganador de este encuentro. se medirá con River Plate que eliminó a Excursionistas, tras derrotarlo por 3-0, en Santa Fe.En el historial, Sarmiento y Temperley jugaron 2 veces. El "Celeste" no ganó, el de Junín se impuso en una ocasión y se registró empate en la otra oportunidad.