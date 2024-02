El gobernador de Santa Cruz le pidó a Milei que convoque a una mesa de diálogo

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, pidió al presidente Javier Milei que "convoque al diálogo" a los gobernadores / Foto: Archivo.

"Hay mucho malestar en las provincias. Hay que bajar un poco la espuma. Basta de tanta violencia en la comunicación" Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, recibió el respaldo de su par santacruceño / Foto: Archivo.

"No se escucha a las provincias"

"Hay que escuchar a las provincias ¿Cuál es la salida de una sociedad que pierde el respeto?" Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal,para resolver, entre otros temas, el conflicto por los fondos coparticipables que le reclama a la Nación su par de Chubut, Ignacio Torres."Costó muchísimo recuperar y sostener la democracia. La sociedad se expresó democráticamente. Votó un presidente y ese presidente debe terminar su mandato. En las provincias, votó gobernadores y esos gobernadores deben terminar el mandato. Señor presidente: escuche a los gobernadores. Convoque a una mesa de diálogo", solicitó Vidal.En declaraciones a las radios La Red y Continental, el gobernador santacruceño indicó que la dirigencia política"El Gobierno nacional es el que conduce los destinos de los argentinos y, por lo tanto, tiene que dar el ejemplo. Tiene que citar a la totalidad de los gobernadores. Hay mucho malestar en las provincias. Hay que bajar un poco la espuma. Basta de tanta violencia en la comunicación", sostuvo.Vidal, junto a los otros gobernadores de las provincias patagónicas, respaldó el fin de semana las declaraciones y la postura política tomada por Torres, quien advirtió que si el Gobierno nacional no le transfiere unos 13.000 millones de pesos en concepto de fondos coparticipable,Este domingo, desde Estados Unidos, donde viajó para participar de un foro republicano, Milei cuestionó a Torres y a varios gobernadores por no aplicar en sus provincias un ajuste similar al que hace su administración en las cuentas públicas y, en cambio, reclamarle el pago de fondos y subsidios a la Nación."No todos somos iguales. Creo que todos perseguimos los mismos intereses como argentinos de bien: queremos que nuestro país pueda salir adelante. Lo vamos a lograr dialogando, buscando consensos.", opinó Vidal.El mandatario santacruceño pidió que el Gobierno nacional cuente con "interlocutores que tengan la posibilidad de resolver" los planteos de los gobernadores.Y afirmó: "Me parece que. Hay que escuchar a las provincias ¿Cuál es la salida de una sociedad que pierde el respeto?", se preguntó.Vidal aseguró que recibió al frente de la provincia "una herencia pesada" en materia económica y financiera, pero cuestionó que a ese panorama se le suma que el "Gobierno cierra el grifo" de fondos."Los centros provinciales. Reclamo a la Nación que nos ayude con los equipos de calefacción que no hay en las escuelas", dijo.