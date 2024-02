Adorni, sobre Chubut: "Amenazar con cortar el suministro de petróleo y gas es una extorsión" VER VIDEO

El FISU se destinaba al financiamiento de proyectos de integración socio urbana para los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó este lunes desi el Gobierno nacional no le transfiere los fondos coparticipables a la provincia., consideró Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.El portavoz presidencial dijo, además, que si Chubut lleva a cabo la interrupción del suministro de petróleo y gas representará "un ataque" a todo el país., criticó.Adorni, además, afirmó que el ministro del Interior, Guillermo Francos, le solicitó días atrás al ministro de Economía de Chubut, Facundo Ball,que le permitiera cancelar una deuda de 13.000 millones de pesos, el monto que Torres le reclama a la Nación en concepto de fondos de la coparticipación."La documentación era para la emisión de un bono para cancelar la deuda por el Fondo de Desarrollo Provincial. El Gobierno nacional no permite caprichos y es necesario que los funcionarios asuman sus responsabilidades", sostuvo Adorni.Por su parte,"No hemos cometido ninguna falta en cuanto a lo que la ley nos obliga. Con respecto al debate por el fondo de coparticipación que estaban como garantía para deudas con la nación, todo lo que es ley, el Gobierno lo está cumpliendo", aseveró.Sin embargo, el vocero señaló que el Ejecutivo "dejó de transferir cuestiones discrecionales, aunque se cumple a rajatabla con la ley".El presidente Javier Milei expresó su "preocupación" por la detención de dos personas en Jujuy por replicar en redes sociales posteos en tono irónico sobre el exgobernador Gerardo Morales y su familia, dijo el vocero.En su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, Adorni destacó la necesidad de que se respeten las libertades individuales en la provincia norteña.Adorni también indicó que lal tiempo que destacó la “apertura al mundo” lograda a través de la autorización del Enacom a tres empresas satelitales.“En virtud de seguir eliminando las discrecionalidades, el presidente (Javier Milei) con el ministro (de Economía, Luis) Caputo decidieron reducir del 30% al 1% el monto del impuesto PAÍS destinado al famoso FISU. Esto va en línea con la convicción del gobierno nacional de transparentar el Estado cuando se habla de fondos que deben estar destinados a las personas más vulnerables de la sociedad”, señaló Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.De ese 30%, el 30% se asignaba directamente al FISU, 65% a obras de infraestructura económica y 5% al fomento del turismo nacional.incrementando a 94% el monto destinado a obras de infraestructura.El FISU se destinaba al financiamiento de proyectos de integración socio urbana para los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).En la misma línea,El portavoz señaló que se trata de un fondo “que la gestión anterior había otorgado arbitrariamente en el marco de un reclamo salarial de la policía bonaerense”.“Es un fondo que todos los argentinos estaban pagando al gobierno de Axel Kicillof, que en 2023 representaron $ 231.000 millones. Esto acaba de dejar de existir”, remarcó.“Su propio nombre habla por sí solo. Las provincias buscan el orden en sus cuentas o corregir los desastres que hicieron en sus cuentas a través de esos fondos”, agregó.Respecto a si la decisión implicará devolverle a la Ciudad de Buenos Aires la coparticipación que redujo la anterior gestión nacional, Adorni señaló que “se verá cómo se avanzará” al respecto.Por otro lado,“En línea con nuestra apertura al mundo, el presidente decidió a través del Enacom autorizar la llegada a la Argentina de las empresas estadounidenses Starlink y Amazon Kuiper, y la británica OneWeb. Esto significa, ni más ni menos, una mayor libertad, mayor inversión y mayor competencia en todo lo referente al mercado de internet satelital”, detalló el vocero.Además, subrayó que “permitirá la conectividad a empresas y personas que, por alguna razón, otras tecnologías no permitían hacerlo”.Por último,“Durante la gestión anterior se contabilizaba el peso del hueso al momento de calcular la cantidad de carne exportada. Esto permitía agrandar los números y justificar diferentes cepos que hubo a la exportación con este tema de incentivar el consumo interno y toda esta historia que nos fueron vendiendo durante mucho tiempo”, sostuvo.Adelantó, en ese sentido, que la nueva modalidad se basará en un “criterio unificado que cuenta con la validación técnica del Indec”.