Inicio del ciclo lectivo: Macri ratificó que descontará el día a docentes que hagan paro

Foto: Florencia Downes

El, ratificó este lunes a la mañana que se descontará el sueldo a los(Ctera), durante la inauguración del nuevo ciclo lectivo.Así lo afirmó el alcalde al considerar que se trata de una medida de fuerza "en solidaridad con el paro en otras provincias" que "no corresponde" en la ciudad de Buenos Aires."Hay un dato interesante y es que. La inmensa mayoría no está sindicalizada", aseguró Macri en diálogo con el canal de televisión A24.El jefe de Gobierno porteño inauguró este lunes a la mañana el nuevo ciclo lectivo en la Escuela N° 21 D.E. 5, una institución educativa nueva ubicada en Andrés Ferreyra 3749, en el barrio porteño de Nueva Pompeya, cuya comunidad votó que adopte el nombre de la escritora Victoria Ocampo."Estamos muy orgullosos de que hoy, una vez más, pese a todos los líos que hay en el país, comiencen las clases en la Ciudad, y que sea en escuelas como éstas, profundamente comprometidas", sostuvo durante la inauguración"Estoy muy contento porque el mejor lugar donde pueden estar los chicos es en la escuela. Esto es un trabajo en equipo, de los gremios que se sentaron a dialogar y encontrar un acuerdo y que cumplieron con el inicio de clases Y además me parece que es importante que la totalidad de los docentes, el noventa y pico por ciento largo, está hoy en el aula", agregó.En la jornada de este lunes, mientras que el nivel secundario lo hará el próximo lunes.Unen las 1.247 escuelas de gestión estatal y 1.487 privadas, según los datos brindados por el Ministerio de Educación porteño.El ciclo lectivo de este año tendrá 191 días de clases y se extenderá hasta el 20 de diciembre próximo. El receso por las vacaciones de invierno será de dos semanas del 15 al 26 de julio.