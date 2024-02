Teresa García: el retiro de fondos a PBA es "un avasallamiento al federalismo"

Garcia cuestionó que "los recursos no son del gobierno nacional, sino de las provincias, porque tenemos un país federal". Foto: X.

La presidenta del bloque de senadores bonaerenses por Unión por la Patria (UxP), Teresa García, afirmó este lunes que el retiro de fondos por parte del Gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires es un "avasallamiento al federalismo" y expresó queEn declaraciones a AM 750, García calificó la decisión de retirar fondos a la provincia de "avasallamiento al federalismo", yEn esa línea, recordó que "lo dijo claramente el presidente Javier Milei cuando anunció que iba a ahogar a las provincias", pero advirtió que "el problema es que no ahoga a la persona del gobernador sino que es el pueblo de la provincia el afectado". El Gobierno nacional dispuso la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires , mediante el Decreto 192/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial.De esta manera, fue eliminado un fondo queAl respecto, García aseguró queAdemás, cuestionó que "los recursos no son del gobierno nacional, sino de las provincias, porque tenemos un país federal".En esa línea, subrayó que "hoy se ve afectada la mayoría de la Provincia, ya que recortaron los fondos especiales, el servicio alimentario escolar, el fondo de seguridad, amenazan con no pagar el subsidio de transporte en el AMBA", y sostuvo que "lo que quieren es que desaparezcan las provincias".