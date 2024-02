Francos cruzó al vicegobernador de Chubut y mostró documentos de deuda de la provincia

Foto archivo: Presidencia.

Una vez que respondan, lo analizaremos y lo enviaremos al Ministerio de Economía como corresponde. Adjunto para mayor claridad el intercambio de notas (3/3) pic.twitter.com/nXM55SRs4X — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) February 25, 2024

El ministro del Interior, Guillermo Francos, mostró este domingo en redes sociales unpara la emisión de un bono destinado a "la cancelación del saldo de la deuda" que mantiene la provincia con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP)."El 22 de febrero el ministro de Economía de Chubut me envió una nota solicitando una nueva operación de endeudamiento consistente en la emisión de un bono destinado íntegramente a la cancelación del saldo de la deuda que mantiene la provincia con el FFDP", indicó Francos en su cuenta de X.En ese sentido,, quien acusó el sábado al ministro de Economía, Luis Caputo, de "mentir descaradamente".Caputo había afirmado que ese distrito no presentó ningún pedido de cancelación de deuda con la Nación, en tanto que Menna indicó que la provincia solicitó en diciembre "refinanciar las cuotas del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial" pero no recibió contestación del Poder Ejecutivo, "ya que la intención es ahogar financieramente a la provincia", denunció el vicegobernador.En respuesta a esto, Francos marcó: "Contrariamente a lo que dijo el vicegobernador, le respondimos con un mail el día 23 de febrero, requiriéndole la documentación necesaria para avanzar con la operación de emisión solicitada, conforme a la normativa vigente. Estamos aguardando la respuesta":Francos adjuntó un documento con el pedido del Gobierno de Chubut solicitando una "operación de deuda consistente en la emisión de un bono, de entre 3 y 5 años de plazo, destinado íntegramente a la cancelación del saldo de deuda que la Provincia mantiene con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial".El ministro también mostró un mail donde su cartera le solicitó al gobierno de Chubut un programa que demuestre "Proyección Financiera (Esquema Ahorro-Inversión- Financiamiento) para el período 2023"; "Proyección Financiera (Esquema Ahorro-Inversión- Financiamiento) para el período de duración del financiamiento que se solicita autorización" y "Principales supuestos macroeconómicos utilizados en las proyecciones presentadas", entre otras cuestiones.