Crecen los créditos digitales otorgados por fintech en la Argentina

Los créditos otorgaos por el sector crecieron 755% en dos años y medio. /Foto: archivo.

El crecimiento

El perfil de los usuarios

Algunos de los préstamos son utilizados para adquirir motos. /Foto: archivo.

Los créditos digitales otorgados por las fintech en la Argentina experimentaron un crecimiento significativo en los últimos años,, según datos difundidos por la cámara empresarial del sector.Además,, lo que indica un crecimiento en la aceptación e inclusión de servicios financieros digitales, según los últimos datos del Banco Central (BCRA).El sector de las tecnologías financieras, conocido como fintech, continúa creciendo exponencialmente en Argentina, revolucionando el panorama financiero y la forma de realizar transacciones sobre todo a la hora de solicitar prestamos.Actualmente,, lo que representa un aumento del 755% en comparación con dos años y medio atrás, cuando solo alcanzaba a 583.000 personas."El Informe de Proveedores No Financieros de Crédito del Banco Central destaca una transformación significativa en el sector crediticio argentino impulsada por las fintech. Estas compañías experimentaron un notable crecimiento en usuarios en los últimos años, lo que generó un impacto positivo en la inclusión financiera de millones de personas sin cuenta sueldo o historial crediticio", señaló la Cámara Argentina Fintech que agrupa al sector.y gestionan sus finanzas ya que este tipo de empresas logran captar la atención de los usuarios, ofreciendo soluciones que se adaptan a las necesidades de una población cada vez más digitalizada.En esta misma línea,, remarcó la Cámara.En este sentido, el grupo fintech es el sector que más crédito provee a personas sin cuenta sueldo (59%), mientras que figura segundo entre los que no tienen deuda con entidades financieras (41%).En cuanto a la ubicación geográfica, el porcentaje de adultos argentinos con un crédito de una empresa fintech es del 14%, siendo mayor en provincias alejadas de los principales centros financieros como San Luis, Neuquén, Santa Cruz, Misiones, Formosa y Corrientes.(C)El sector(S) Respecto al escenario actual del sector,Estas compañías alcanzan a ofrecer préstamos por un total de $214.000 millones hasta junio de 2023, lo que representa el 16,5% del total de préstamos otorgados por entidades no financieras.También, se experimentó un crecimiento en las tasas de préstamos personales en el primer semestre del año, donde las fintech se ubicaron en el promedio entre los OPNFC, con 169% de TNA., agregó el informe.A pesar de esto, cada vez más personas acceden a este tipo de aplicaciones que permiten ofrecer préstamos creando historial de los usuarios por medio de su comportamiento, lo que les permite obtener créditos de acuerdo a sus necesidades.El origen de los préstamos en el 2do semestre de 2023 fue un 48% más alta que la del 1er semestre, y el ticket promedio a lo largo del año rondó los $85 mil pesos", precisó en diálogo con Télam Joaquín Domínguez, VP de Crédito de la entidad.Asimismo, gracias a la implementación de inteligencia artificial UaláScore, un sistema de calificación propio, la entidad evalúa el perfil crediticio de las personas basándonos en la actividad de la app."Este enfoque nos permite ajustar las condiciones de manera dinámica: a medida que realizan más transacciones, se incrementan los montos disponibles y podemos mejorar las tasas que ofrecemos", mencionó.En cuanto a la distribución por género en préstamos personales ofrecidos por la entidad,Mientras que, la edad promedio de los solicitantes se sitúa en torno a los 34 años y mayormente,Luego, entre los motivos más frecuentes para préstamos personales se encuentran cubrir gastos inesperados, liquidar deudas pendientes o realizar pequeñas compras y además, muchas personasPor su parte,En la misma sintonía y con la incansable búsqueda por ampliar las opciones de crédito disponibles,También permite la opción de convertir consumos en cuotas, ya sea en compras con tarjeta, pagos de facturas, recargas, entre otros, permitiendo a los usuarios disponer del dinero de forma inmediata."En una estrategia para fortalecer su ecosistema, en septiembre de 2022 Ualá incorporó a Ceibo Créditos, una plataforma especializada en la generación de préstamos en puntos de venta para la adquisición de diversos productos de consumo", sostuvo en diálogo con Télam, Nicolás Alsina, Head of Products de Naranja X.Esta modalidad, conocida como 'comprá ahora, pagá después', permite a los consumidores financiar sus compras en cuotas fijas, sin necesidad de poseer una tarjeta de crédito, a la vez que brinda a los comercios la oportunidad de aumentar sus ventas.En cuanto a la oferta de tarjetas de crédito,"Esta tarjeta ofrece notificaciones instantáneas de consumos, control de gastos y una actualización en tiempo real del límite de compra restante, brindando a los usuarios una herramienta de gestión financiera eficaz", concluyó el referente de Naranja X.