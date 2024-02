Milei dejará inaugurado el viernes el 142 período de sesiones ordinarias del Congreso

Milei reseñará los lineamientos de su gobierno. /Foto: Julián Álvarez.

Cómo esperan los bloques la Asamblea Leguslativa

Los bloques opositores mostrarán su disconformidad por los descalificativos del Presidente. /Foto: prensa.

Las aperturas de sesiones desde la llegada de la democracia

Alberto Fernández abrió sesiones cuatro veces, una de ellas con restricciones por la pandemia. Foto: Victoria Gesualdi.

, en lo que constituirá su primer discurso ante los legisladores en el que delineará los objetivos de su Gobierno y del que no estará exento el rol del Poder Legislativo en relación al fallido tratamiento de la 'Ley de Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos'.Luego de que en su asunción del 10 de diciembre el Presidente decidiera no dirigirse a los parlamentarios dentro del recinto y hablar desde la explanada del Congreso 'de cara a la gente', diputados y senadores viven con expectativa el que será la primera alocución del titular del Poder Ejecutivo ante ellos.A diferencia de la asunción presidencial, que no requiere de un discurso del Presidente ante los legisladores, la apertura de las sesiones ordinarias sí debe ser realizada por el primer mandatario en el recinto de la Cámara baja. De hecho, el propio Milei lo confirmó hace una semana en una entrevista radial:, indicó."La asunción presidencial la podía hacer donde yo quería, la hice en las escalinatas, de espaldas a los políticos, de cara a la gente. Cuando vos hacés la apertura de sesiones es a la Asamblea Legislativa, entonces es adentro del recinto, con la Asamblea Legislativa, que son básicamente los diputados y los senadores", agregó.La Asamblea Legislativa, prevista para el mediodía, servirá para que el Presidente marque también el rol que piensa darle al Parlamento en su primer año de mandato, sobre todo teniendo en cuenta que, ante las posturas inflexibles de algunos bloques opositores, no descartó la posibilidad de manejarse vía decretos.adelantaron que expresarán de alguna manera sus rechazos a manifestaciones del jefe de Estado contra el Congreso, como haberlos llamado 'nido de ratas' o 'el problema del país' .Desde el PRO, en cambio, anticiparon que estarán atentos a sus palabras y que algunos de sus integrantes plantearon internamente que les gustaría que "diferencie" entre aquellos diputados a los que llamó "traidores" y los que acompañaron la totalidad de la 'Ley Bases', como fue el caso de los propios republicanos.En elexiste en la previa una sensación agridulce entre sus 34 integrantes. Fueron de los más cuestionados por el titular del Poder Ejecutivo pero mantienen su respaldo a muchas de las políticas llevadas adelante por La Libertad Avanza (LLA)., tendrá una reunión previa con el Presidente el miércoles, dos días antes de la Asamblea, para establecer la estrategia a desarrollar en esa jornada y tener un anticipo de los principales lineamentos del discurso.estarán los invitados especiales en este tipo de jornadas: gobernadores, embajadores, jefes de las Fuerzas Armadas y de seguridad como también el Procurador y los ministros de la Corte Suprema.Milei será el noveno presidente que abrirá las sesiones ordinarias del Congreso, desde que en 1983 se recuperó la democracia:Ninguno de los presidentes se ausentó a la Asamblea Legislativa, aunqueEl período de sesiones ordinarias se extiende entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre de cada año; y luego de esta última fecha, el Poder Ejecutivo queda facultado para prorrogar las ordinarias y/o convocar a sesiones extraordinarias.Un año antes, en 2020, y a tres meses de asumir Alberto Fernández,y obligatorio dispuesto el 20 de marzo de ese año por la pandemia de Covid.El acto se realiza desde 1995 en los días 1 de marzo, como consecuencia de la reforma constitucional de 1994, ya que antes se desarrollaban recién el 1 de mayo porque el período de sesiones ordinarias iba desde esa fecha al 30 de septiembre (actualmente es al 30 de noviembre).