El Gobierno busca acelerar la implementación del sistema acusatorio que empodera a los fiscales

El ministro visitó Jujuy y Salta para interiorizarse sobre la implementación de la reforma procesal. /Foto: Edgardo Valera.

Cúneo en Salta y Jujuy

Política de estado

EL SISTEMA ACUSATORIO COMO POLÍTICA DE ESTADO



El nuevo Código Procesal Penal Federal se basa en un modelo de justicia oral y rápido, que moderniza los mecanismos de persecución penal e incorpora nuevas herramientas para la investigación del narcotráfico, la corrupción y la trata pic.twitter.com/CgzySM5ZVg — Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) February 23, 2024

El Ministerio de Justicia busca darle más poder a los fiscales. /Foto: Edgardo Valera.

El Gobierno nacional busca acelerar, y para elloLa información trascendió durante el fin de semana, hacia donde se desplazó específicamente para observar en detalle cómo se llevó a cabo en esos territorios la implementación del sistema acusatorio, detallaron las fuentes consultadas.Me encontré con jueces, fiscales y defensores de gran nivel, de muchísima vocación de servicio, que destacaron las bondades de este sistema procesal que queremos trasladar a todo el país", expresó Cúneo Libarona en Jujuy.Y agregó: "Nuestro proyecto es ir la semana que viene a Mendoza, a la región Cuyo, y luego a Santa Fe. Queremos establecer el mejor sistema judicial procesal para nuestro país. Que quede instalado y que, a partir del gobierno de Javier Milei, se haga la reforma judicial que él pidió; con celeridad, que es lo que estamos tratando de lograr siguiendo sus órdenes" indicó el ministro de Justicia.Junto a Cúneo Libarona estuvieron el subsecretario de Política Criminal, Alberto Nanzer; el jefe de Gabinete del Ministerio, Diego Guerendiain, y el asesor en temas penales y en la implementación del sistema acusatorio, Nicolás Ramírez.La agenda incluyó encuentros con funcionarios del Poder Judicial y también del Ejecutivo jujeño, entre ellos, el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García.El sábado por la tarde,, que moderniza los mecanismos de persecución penal e incorpora nuevas herramientas para la investigación del narcotráfico, la corrupción y la trata.", expuso.Al respecto, mencionó que en 2019 "el Código fue puesto en vigencia únicamente en la justicia federal en Jujuy y Salta. En el resto del país,, cuestionó.El funcionario acompañó los mensajes con una serie de placas en las que sostuvo que el sistema acusatorio implica poner a la fiscalía a cargo de la investigación y la acusación, para dejarle al juez el lugar de resolver "de forma imparcial e inmediata, sobre la base de lo presentado en las audiencias".La implementación de ese sistema implicaría, además, dar lugar a la "oralidad" ya que "el litigio y la argumentación se dan verbalmente ante el juez en audiencias públicas" por lo que los procesos se vuelven más ágiles que cuando se tramitan en formato papel, mientras que se precisará de la implementación de Oficinas judiciales que se ocupan de la gestión de las audiencias y agendas de los magistrados., los fiscales federales de todo el país comenzaron a recibir por WhatsApp un mensaje que se viralizó rápidamente y decía que en los próximos días el presidente Milei podría sacar un decreto por el cual el Ministerio de Justicia tomaría "el control de la implementación del sistema acusatorio"., según surgía del mensaje al que Télam tuvo acceso.Desde el Gobierno no desmintieron el contenido que circuló entre los fiscales pero, ante la consulta de esta agencia, prefirieron no aportar detalles.Desde el PRO, sector que durante la gestión de Mauricio Macri avanzó con la aplicación del Sistema Acusatorio, señalaron: "Nosotros preferimos implementar con el congreso y la bicameral, pero habrá que ver cómo lo quieren organizar: con qué instituciones y expertos".Fuentes del Ministerio Público Fiscal, en tanto,para poder desarrollar las audiencias en su debido contexto y con la debida salvaguarda de la información."Cada implementación demanda por lo menos lleva 6 meses y no se puede hacer si no se destinan los recursos adecuados para infraestructura, para adquirir servidores, lugar de almacenaje de la información, elementos para filmar las audiencias, una fuerte inversión en soportes tecnológicos", explicó una de las fuentes consultadas por este medio.