Kicillof reclamará los fondos que la Nación le recortó a la Provincia

El gobernador bonaerense,, inaugurará el viernes 1 de marzo elde lacon un mensaje en el que incluirá un repaso a su gestión, destacará el rol de un Estado presente para la sociedad y reclamará alla restitución de los fondos coparticipables que le recortó al distrito.El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense,, indicó por medio de sus redes sociales que el mandatario pronunciará el tradicional discurso ante la Asamblea Legislativa, a partir de las 16, en una ceremonia que será presidida por la vicegobernadora y titular del Senado,Como cada año, está previsto que asistan intendentes bonaerenses, los jueces de la Suprema Corte y todos los miembros del gabinete provincial, además de su familia.Fuentes cercanas al gobernador afirmaron a Télam que, teniendo en cuenta que, en su última exposición en la Legislatura, el 11 de diciembre cuando juró por un nuevo mandato en la provincia, asistió la expresidentaA diferencia del último discurso, en el que sobrevoló la posibilidad de que fuera el último por cursar un año electoral, el del viernes próximoEn ese marco,, y se diferenciará del Gobierno nacional reiterandoEn ese sentido, apuntará contra la decisión de recortar fondos que financian programas públicos, como el Fondo Compensador del Interior y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), del que se ocupó personalmente al trabajar junto al diputado nacional de Unión por la Patria (UxP),, en un proyecto que apunta para protegerlo y a garantizar la permanencia; y por los que reclamó formalmente ante el ministro de Economía de la Nación,También apuntará contra los recortes que impactan en el desarrollo de la obra pública bonaerense, teniendo en cuenta que se pararon alrededor de mil obras que el Gobierno nacional tenía en marcha en la provincia y que afectan distintos desarrollos.En el discurso,. No sólo se hará hincapié en que la provinciasino también en la "buena administración" bonaerense, teniendo en cuenta que, según argumentaron a Télam, es "la provincia con el gasto público más bajo de la Argentina y la que menos empleados tiene junto a Córdoba".Al repasar los hitos de su gestión, se prevé que destaque que, a pesar de que el Gobierno nacional interrumpió las transferencias obligatorias no automáticas,, creado por ley en diciembre pasado, de carácter no reintegrable y de libre disponibilidad a todos los distritos.En el discurso, también hará referencia a temas como educación, donde, situación que este año quizá se vea interrumpida por la conflictividad gremial atada a las decisiones del Gobierno nacional.En el apartado dedicado a la gestión en salud, el mandatario pondrá el acento en que se fundaron seis nuevos hospitales de alta complejidad, 156 centros de atención primaria de la salud, se entregaron 310 ambulancias, y se aplicaron 44,5 millones dosis de vacunas contra el covid-19., logró la tasa de desempleo más baja de los últimos 7 años; exportaciones arriba del promedio histórico, a pesar de la sequía; producción más alta de vehículos en los últimos 10 años y, gracias al programa de viaje de fin de curso, 300.000 estudiantes visitaron distintos destinos bonaerenses.Por otro lado, mencionará que a diferencia de 2023 cuando la temporada de verano fue récord, este año se registró una caída en la actividad turística asociada a la caída del ingreso y de las fuentes de trabajo en toda la provincia., el ingreso de 5.000 efectivos policiales, la creación de la Policía rural y la Fuerza Barrial de Aproximación.Ante un contexto en, sino en el destino de 2.4% del presupuesto a políticas para reducir la brecha de género y la aplicación de la Ley Micaela en los 135 distritos.