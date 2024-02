Milei volvió a apuntar contra el gobernador de Chubut: "Pobrecito, Nachito no la ve"

Milei volvió a la carga contra el gobernador de Chubut

Torres está enfrentado con el Gobierno Nacional

Foto: ATP

El presidente Javier Milei volvió este domingo a criticar al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, al que llamó "un pobre chico que no está en condiciones de leer un contrato" tras su amenaza de cortar el envío del petróleo y gas de la provincia al resto del país en reclamo de la entrega 13.000 millones de pesos en concepto de coparticipación que no le giró la Nación, y advirtió que, en caso de llevar adelante la advertencia, sería "un delito".en declaraciones al canal La Nación+ desde la ciudad estadounidense de Washington, donde este sábado(CPAC).El Presidente explicó que la provincia chubutense "tomó una deuda contra garantía de coparticipación" y, en consecuencia, observó sobre la retención de fondos hecha por Nación: "Cuando depositan la coparticipación, posteriormente se afecta la parte de la deuda y les llega el remanente".Consultado sobre una posible intervención del Gobierno nacional en la provincia patagónica".El Presidente consideró, además, que su llegada a la Casa Rosada produjo un "cambio estructural" en la "política tradicional", pese a lo cual todavía"No pueden pisar la calle porque si la gente los conociera los lincharía. Eso es lo que no pueden ver. No lo quieren ver porque tendrían que aceptar que todo lo que hicieron estuvo mal. Es un problema de falta de autocrítica: tiene que ver con eso el 'no la ven'", profundizó Milei sobre una de las frases que suele replicar en la red social X.Frente a sus detractores, el mandatario reclamó que "deberían ser un poco más respetuosos" y reivindicó el tipo de "metodología de trabajo" que lo llevó a la presidencia.Para el jefe de Estado, el motivo por el cual los gobernadores se rehúsan a llegar al déficit cero es porque, según advirtió, "no quieren resignar sus privilegios de casta", al contrastar que, en cambio, el Estado nacional alcanzó "el equilibrio en el Tesoro".En cuanto a los gobernadores que apoyaron a Torres,Además, Milei culpó a ese mismo sector de la política por "destrozar" la ley Bases en la Cámara de Diputados, al rechazar el intento del Ejecutivo por modificar y mejorar las jubilaciones.Milei enfatizó que, por ese motivo, "perdieron los jubilados" y criticó el "contexto de miserabilidad" en el que "aparece la remuneración de los jubilados", al apuntar contra la gestión presidencial de su antecesor, Alberto Fernández."Con el Gobierno anterior los jubilados ganaban 80 dólares, hoy ganan 200", expuso y le achacó al "populismo" ser responsable de "perder el 90% de los ingresos" de los argentinos."Tenemos un diálogo frecuente (con Macri). Hablamos una vez cada diez días aproximadamente", confió antes de regresar al país desde Estados Unidos, en medio de versiones acerca de la posible conformación de una coalición entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO.Acerca de Macri, el Presidente indicó que las conversaciones que mantiene en forma asidua con el expresidente lo ayudaron al momento de tomar decisiones y en vincularse con distintos actores de la política nacional.Al respecto, Milei señaló que Macri sufrió en su gobierno, entre 2015 y 2019, algunas de las "traiciones" que también padeció él en los más de 70 días que lleva al frente de la Argentina.