Jorge Macri debuta en la Legislatura con foco en seguridad, urbanismo y austeridad fiscal

El jefe de Gobierno ya dio señales cuando asumió en al Ejecutivo en diciembre pasado al ordenar una reducción del 40% de la planta de empleados estatales contratados

El jefe de Gobierno porteño,dará el próximo viernes su primer discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura con el foco de la gestión puesto en llevar adelante distintas reformas en materia de seguridad,, que es cuestionado por agrupaciones de vecinos, y el anuncio de medidas de "austeridad fiscal".La ceremonia se realizará durante la mañana del viernes en el recinto legislativo, donde Macri estará, y representará la continuidad del PRO al frente del Ejecutivo local, porque será el inicio del quinto período de la fuerza tras las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta., entre los que buscará conformar mayorías para la sanción de las iniciativas que presentará en su exposición, aunque la aprobación le resultará dificultosa ya que el oficialismo porteño y sus posibles aliados no contarán, inicialmente, con los votos necesarios.Entre los proyectos que tendrán prioridad para 2024 está laque propone la aplicación de penas más severas por parte de la Justicia local contra los delincuentes que reincidan en cometer un delito."Al tener más de dos procesos en curso por delitos cuya pena no sea excarcelable, el delincuente espera el juicio preso", alegó el alcalde porteño semanas atrás cuando planteó la necesidad decon el fin de "tener un criterio de justicia más severo y estricto".La agenda de seguridad fue la que más protagonismo tuvo durante los primeros meses de gestión de Macri en la Ciudad, respaldado po, con el despliegue de operativos de las fuerzas para desocupar el espacio público en sintonía con el protocolo anti piquete lanzado por el Gobierno nacional.El Gobierno porteño también lanzó recientemente un programa de patrullaje de la policía motorizada y reactivó la Unidad de Despliegue de Intervenciones Rápidas con más de 200 efectivos destinados a las zonas con más cantidad de ilícitos marcados en el Mapa del Delito.Por otra parte, Macri avanzará con un compromiso electoral asumido durante la campaña para, que es la normativa que rige las alturas que deben tener las nuevas construcciones en el distrito y que en una versión sancionada en 2018 por la Legislatura amplió los topes y las zonas permitidas para los desarrollos inmobiliarios.La proliferación de edificios de departamentos recibió fuertes cuestionamientos de más de 20 organizaciones que conformaron un frente vecinal para exigir un freno al fenómeno urbanístico que, según denunciaron, "destruyó la identidad barrial" y provocó la aparición de edificaciones en altura en zonas caracterizadas por tener casas bajas., coincidieron los grupos vecinales que expresaron, a su vez, una inquietud por la dilación en la presentación de la ley de revisión del Código ante la Legislatura.Macri mantuvo este viernes reuniones con ingenieros, arquitectos y desarrolladores por el tema durante la cual les dio a conocer los ejes que tendrá la iniciativa parlamentaria vinculadas a una mayor inversión en infraestructura y servicios en los barrios del sur, más suelo libre y espacios vacíos en las zonas de mayor densidad poblacional y un "fuerte compromiso" con el cuidado y la protección del patrimonio histórico.Por último,de Justicia para restituir los fondos de la coparticipación federal y establecer en un 2,95 el porcentaje que perciba el distrito en vez del 1,4 vigente en la actualidad.Si bien restan ultimar los detalles del discurso que ofrecerá el viernes en el Parlamento porteño en materia económica, se espera que Macri haga referencia a la intención de que su gestión tenga un "perfil de austeridad fiscal".Además, el distrito deberá ajustar sus cuentas para cumplir con las metas contempladas dentro del presupuesto para el 2024 y afrontar pagos no previstos como, por ejemplo, del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que financió en enero y febrero.Fuentes legislativas informaron a Télam que, integrado por 15 diputados y diputadas, de los cuales 12 son del PRO con sus diversas terminales referenciadas en Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Cristian Ritondo; y los restantes tres de la Coalición Cívica."La idea del encuentro es conocer el plan de Gobierno, por ahora no tenemos esa información detallada", confió uno de los diputados que conforma la bancada.