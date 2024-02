Chubut: Torres manifestó estar dispuesto a un "diálogo resolutivo" con el Gobierno

"El Gobierno como acreedor no quiere cobrar y no habilita el canje de deuda porque quiere asfixiarnos reteniéndonos la coparticipación." Foto: IG.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres,si el Gobierno nacional no le gira a la provincia losque retuvo en los últimos días, aunque se mostró dispuesto a mantener un diálogo "resolutivo" con funcionarios del Ejecutivo para abordar la situación., dijo Torres en una entrevista publicada este domingo en Infobae.Torres destacó la "muy buena reunión" que este sábado mantuvo con sus colegas gobernadores de las provincias patagónicas, quienes respaldaron la advertencia hecha el viernes último al Gobierno nacional.y se ratificó el acompañamiento de todas las provincias patagónicas a la protesta que planteamos para defender nuestros derechos y el reclamo para que se nos respete. En caso de que no haya ninguna respuesta, se van a paralizar los pozos de la región", indicó el mandatario chubutense.Si bien confió en que la situación "se va a resolver", Torres reiteró que si "el Gobierno nacional insiste", la decisión de interrumpir el suministro de petróleo y gas que genera la provincia "está tomada".Torres insistió en quepresentada en su momento por Chubut para saldar un crédito de 13.000 millones de pesos otorgado por medio del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP).Frente a esa mora, el Gobierno nacional decidió retener una cifra similar que le corresponde a la provincia patagónica en concepto de coparticipación."El Gobierno como acreedor no quiere cobrar y no habilita el canje de deuda porque, consideró Torres.Y agregó: "Ellos (por el Ejecutivo nacional) nos llevaron a una situación límite. A mí me eligieron para defender los intereses de la provincia y no para especular o para ceder ante amenazas o cualquier violencia que quiera ejercer el gobierno nacional. Por eso nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias".: Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Sergio Ziliotto (La Pampa); Claudio Vidal (Santa Cruz); Rolando Figueroa (Neuquén); y Alberto Weretilneck (Río Negro).Ante la advertencia hecha por TorresEl ministro del Interior, Guillermoque el gobernador de Chubutpara cortar el suministro de gas y petróleo, tal como amenazó el viernes, "salvo que lo haga por la fuerza", con lo que estaría cometiendo un "ilícito".