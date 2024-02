El peronismo, entre la reorganización y la "confrontación" con el Gobierno

Foto: Pepe Mateos

Sin gradualismo

Convocatoria a un Congreso

Peronismo bonaerense

Los diferentes sectores del Partido Justicialista dieron este sábado otro paso en la búsqueda de lay en la definición deal reunirse en distintas sedes el PJ bonaerense y el porteño, en encuentros que fueron dominados por losy sus formas de relacionarse con la oposición y los gobernadores.Con una "escasa" autocrítica, la primera reunión de este año del Consejo del PJ de la provincia de Buenos Aires y del de la Ciudad tuvieron un denominador común: un documento con críticas al Gobierno nacional, alertando sobreA diferencia de lo que ocurrió en la reunión bonaerense en la ciudad de Cañuelas, la jornada debate organizada por el espacio 'Peronismo Soberano' en una sede de la UBA" y fueron varios los dirigentes en expresar el reclamo de "un cambio" en la conducción para "recuperar" el partido y que confronte al Gobierno".En esa línea, se instaló el triunviro de la CGT y secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones,, quien participó de forma virtual del debate de esta tarde en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.El gremialista consideró que "desde la CGT hemos tomado la decisión de confrontar más que nunca contra este gobierno y desde todos los sectores del peronismo debemos hacer lo mismo".(FW"Hay que recuperar el peronismo y el Partido Justicialista para que sea representativo del pueblo argentino", remarcó el consejero del PJ.(FW)Moyano, quiensostuvo que "es el momento del debate y la participación de todos los espacios del peronismo, de los trabajadores y de los movimientos sociales".Además reveló que en los próximos días "habrá reuniones en la calle Matheu", donde se encuentra la sede del PJ nacional, en el barrio porteño de Balvanera.Esta decisión se adoptó el jueves por la noche en una reunión de "urgencia" de las máximas autoridades del PJ nacional que no tuvo una convocatoria pública, sino que se realizó de forma sorpresiva ante la inminente llegada de Alberto Fernández procedente de España.El punto central allí es de qué forma le piden a Fernández su renuncia y cómo continúa el PJ a nivel nacional en un contexto de constante confrontación con el Gobierno de Milei.La idea que está ganando adeptos en los dirigentes de los diferentes sectores del justicialismo es que el Consejo nacional, para que se dé forma a la conformación de una mesa de acción política, mientras que en el plano legal el PJ quedaría en manos de la vicepresidenta primera y ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina de Evita.Por ahora, desde el entorno de Fernández señalan que la idea del expresidente es "no renunciar para no generar problemas legales al partido"A pesar de que esta misma sensación de realizar una reorganización partidaria y un recambio de autoridades la tienen varios de los dirigentes del peronismo bonaerense, en el encuentro que se hizoen el kilómetro 95 de la ruta 6, casi "no hubo cuestionamientos a la conducción partidaria" y "nadie pidió convocar a elecciones", contaron a Télam consejeros que participaron de la reunión.En cambio,pero no avanzó en delinear un plan que cuente con una única estrategia para confrontar al Ejecutivo nacional, lo que "defraudó" a más de un dirigente peronista que "esperaban más esta reunión".Este encuentro estuvo marcado por el documento titulado "la patria no se vende y el federalismo no se negocia", en el que además denunció que "el orden constitucional agoniza" y "el pueblo argentino padece un ataque integral desde la Presidencia de la Nación, replicado por personeros del régimen imperante en redes sociales y medios de comunicación afines".En el texto, el PJ provincial afirmó que existe "un relato fundamentado en el retroceso institucional que pretende banalizar la realidad endiosando el ajuste criminal en modo motosierra, cuyas consecuencias letales horrorizan hasta al más egoísta de los mortales".En un contexto signado por el conflicto desatado entre el Gobierno nacional y los gobernadores patagónicos, el PJ bonaerense sostuvo que "la provincia Buenos Aires no es la casta"."Es la provincia más grande y", destacaron.A pesar de una relación tensa entre el gobernador bonaerensey Máximo Kirchner, el PJ bonaerense no dudó en incorporar en el documento un apoyo al Gobierno provincial y sus políticas "en defensa de la producción, el empleo, el desarrollo y la educación pública".La contracara de lo ocurrido en Cañuelas fue lo que pasó en elrealizado este mediodía en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), porque se resolvió que la renovación de autoridades será el próximo 19 de mayo.Además se llevó a cabo un cabildo abierto que culminó con la lectura de un documento con los principales lineamientos para reorganizar el peronismo en la ciudad de Buenos Aires, elaborar un proyecto de futuro y un plan de acción para resistir las políticas del gobierno nacional y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.El dato de color político fue que en el cabildo abierto del PJ porteño, presido por el senador camporista Mariano Recalde, el orador encargado de cerrar el encuentro fue el diputado, reconocido militante de origen radical.