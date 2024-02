Trump se define como un "disidente político" en su ponencia en la CPAC

Donald Trump / Foto: AFP

"Si el corrupto Joe Biden y sus matones ganan en 2024, lo peor está por llegar", dijo, en declaraciones recogidas por el diario The Guardian.

El expresidente Donald Trump, quien aspira a volver a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, se definió este sábado como" y dijo que el actual mandatario Joe Biden es una "amenaza a la democracia" al hablar en la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC), el encuentro anual que reúne a referentes de la derecha de Estados Unidos."Me presento hoy ante ustedes no solo como su ex y espero que futuro presidente, sino como un orgulloso disidente político. Soy un disidente", manifestó ante los asistentes al encuentro en Washington,, quien murió en una prisión la semana pasada, con el que se comparó hace unos días.El exmandatario, favorito en la interna republicana, considera que hay una "caza de brujas" en su contra por los procesos legales que enfrenta, entre ellos por intentar alterar los resultados de las elecciones de 2020, en las que perdió con Biden, y por el mal manejo de documentos secretos.El magnate republicano, con quien se espera que compita en los comicios del 5 de noviembre, al que calificó de "decadente" y aseguró que es el presidente "más corrupto e incompetente de la historia" del país.A su vez, dijo que el país vive "un infierno" porque Biden es "".Trump, que espera ganar por amplia ventaja este sábado en las primarias de Carolina del Sur, el estado natal de Nikki Haley, su contrincante para hacerse con la candidatura republicana, prometió endurecer la política migratoria si vuelve a la Casa Blanca al asegurar que su primera orden como presidente sería "sellar la frontera, frenar la invasión"."Será la mayor deportación de la historia de nuestro país, no tenemos elección", aseguró.En la apertura de su discurso, de casi una hora y media, Trump celebró la presencia del presidente Javier Milei en la CPAC."Tenemos un gran grupo de líderes, locales y de todo el mundo, entre ellos el presidente de Argentina, que ha tenido mucha publicidad", señaló, entre aplausos de los presentes."Es un gran hombre, es MAGA (Make Argentina Great Again/Hacer Argentina Grande de Nuevo)", dijo, en referencia al acrónimo que fue el lema de su campaña "Hacer América Grande de Nuevo".