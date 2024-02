El PJ porteño definió su plan de acción contra las políticas de Milei y Jorge Macri

Foto: Pepe Mateos.

En el día que se conmemora un nuevo aniversario del primer triunfo electoral de Juan Domingo Perón, el auditorio de la UMET concentró a las principales figuras del peronismo de CABA

El Partido Justicialista (PJ) porteño realizó este sábado su congreso metropolitano para la renovación de autoridades que tendrá lugar el próximo 19 de mayo, y mantuvo un Cabildo Abierto que culminó con la lectura de un documento con los principales lineamientos para reorganizar el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, elaborar un proyecto de futuro y un plan de acción para resistir las políticas del gobierno del presidente Javier Milei y del jefe de Gobierno, Jorge Macri.El Cabildo Abierto inició cerca de las 12:30 en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo UMET -Sarmiento 2037 CABA- y estuvo conducido por el presidente del PJ Ciudad, Mariano Recalde, quien podría renovar su cargo en las próximas elecciones.Allí se llevó adelante el congreso metropolitano donde se aprobó el balance y memoria del 2023 y se prorrogaron las autoridades del partido hasta el desarrollo de las elecciones que se realizarán el próximo 19 de mayo.Luego, se sucedieron oradores que analizaron el actual contexto y desarrollaron las líneas de acción a llevar adelante, como movilizar el 8 de marzo -Día internacional de la mujer- y el 24 de marzo -Día por la memoria, la verdad y la justicia-, oponerse al proceso de dolarización que busca implementar el Gobierno nacional y al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.En el documento, advirtieron que la experiencia política "inédita en el mundo y salvaje en lo económico" de Javier Milei ya ha dejado en "dos meses y medio" de gestión consecuencias como la caída de ingresos en sectores medios y populares, despidos, desplome de la actividad económica e inflación descontrolada."De este verdadero laberinto político y económico se sale con ideas de futuro, organización y acción política", subrayaron en el texto donde también consensuaron cinco compromisos de cara a esta nueva etapa."Trabajar por la reconstrucción de una mayoría democrática que sea capaz de proponer y concretar un proyecto de futuro que tenga como eje la justicia social y que ponga a las personas en el centro de las políticas públicas", enumeraron en el inicio del documento.También ratificaron la defensa de "cada derecho que sea atacado", la coordinación de esfuerzos entre partidos políticos, organizaciones y sindicatos para "resolver las necesidades urgentes del pueblo" y participar activamente de las estrategias parlamentarias, judiciales y callejeras para derogar el DNU".Finalmente, se comprometieron con las movilizaciones del 8 y 24 de marzo que este año" tienen un significado especial y deben ser masivas"."Sabemos que si hoy gobierna este experimento totalitario es porque hemos cometido errores", reconocen en el documento y asumen la tarea de construir "una fuerza política que tenga como objetivo un proyecto democrático y humanista" para el país y la Ciudad.En el día que se conmemora un nuevo aniversario del primer triunfo electoral de Juan Domingo Perón, el auditorio de la UMET concentró a las principales figuras del peronismo de CABA .Cerca de 300 personas entre los que se encontraban legisladores, referentes políticos, sindicales y sociales, congresales y dirigentes territoriales participaron del encuentro.Entre los presentes estaba el excandidato a jefe de Gobierno porteño Leandro Santoro; la exministra de Trabajo Raquel `Kelly` Olmos; el exministro de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus; el presidente del Congreso del PJ Ciudad, Víctor Santa María; el exvicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos; los diputados Paula Penacca, Eduardo Valdés e Itaí Hagman y los legisladores porteños Ofelia Fernández y Claudia Neira, entre otros.Al dar inicio al encuentro, Recalde llamó a "construir otra vez la victoria campo nacional y popular"."Vemos que la Patria está en peligro. El avance del abuso, de la pérdida de soberanía, de la pobreza planificada exige que estemos a la altura de las circunstancias", expresó el titular del PJ Ciudad.En tanto, el cierre estuvo a cargo de Santoro, a pesar de no pertenecer al PJ. En su discurso criticó la "polarización extrema" por parte de "la nueva derecha" y manifestó la necesidad de "creatividad e innovación para explorar nuevos caminos y articular socialmente una nueva mayoría" para enfrentarla."Existen otros sectores sociales que no van a cantar la marcha peronista ni van a afiliarse al PJ, pero que comparten con nosotros la mirada de una sociedad más justa. Tenemos que ser inteligentes en la articulación con esos sectores, este es el desafío por delante", aseguró Santoro en sintonía con el mensaje que impulsó durante su campaña electoral.Santoro también criticó que Milei "ha estirado los conceptos de tal manera que lo insólito pasó a ser cotidiano" y sostuvo que el presidente dice "cualquier cosa porque supone que las reglas de las redes sociales son las de la vida social".Por su parte, "Kelly" Olmos denunció que estamos frente a un proyecto "de destrucción y de entrega cipayo" que provoca "dolor y afectación en la vida en muchos" y busca hacer de Argentina "una Argentina de las cenizas".Filmus expresó que "este Gobierno busca eliminar la educación y la ciencia y la tecnología. No tiene ningún parangón con lo que hicieron gobiernos neoliberales anteriores" y manifestó que "la solidaridad con los docentes y científicos tiene que ser acompañarlos y decirles que no están solos porque sino no hay futuro".Penacca, en tanto, aseguró que el DNU no puede aprobarse ni en Diputados ni en Senado y llamó a consolidar la unidad del partido "en la acción y cerca de las necesidades concretas de nuestros compatriotas".Durante el encuentro, los participantes del encuentro entonaron: "Néstor no se murió/Néstor no se murió/Néstor vive en el pueblo la puta madre que los parió", "Colonia no, Patria si", la canción de la "gloriosa juventud peronista" y la marcha peronista.También estuvieron presentes el exsecretario de Deportes Claudio Morresi; el exministro de Trabajo Carlos Tomada; la excandidata a vicejefa de Gobierno Bárbara Rossen; el secretario general de ADUBA, Daniel Ricci; los legisladores Laura Velazco, Paulo Andrade, Matías Barroteaveña, María Bielli, y Victoria Montenegro y el gremialista Javier Pokoik.