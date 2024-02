"Amanece una alternativa opositora a Milei que no es kirchnerista"

Pablo Touzón, director de la consultora Escenarios / Foto: Camila Godoy.

La disputa política que encaró el presidente Javier Milei con los gobernadores de casi todas las provincias tras el fracaso del tratamiento de la Ley "Bases" en la Cámara de Diputados, primero, y en los últimos días por el retención y recortes de fondos y subsidios puede representar para el Gobierno nacional "un peligro" porque, "de a poco",, analizó el politólogo, director de la consultora Escenarios.Para Touzón, que es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA), la advertencia hecha este viernes por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y respaldada por la mayoría de los mandatarios provinciales, acerca de que podría interrumpir la salida de petróleo y gas del territorio patagónico si el Presidente no le transfiere un porcentaje de la coparticipación que le corresponde, representa el surgimiento de "una, quien lleva apenas dos meses al frente del país."Milei contaba a su favor con que lo que llama 'la casta' estaba grogui, pero Torres, como muchos de los gobernadores que lo avalan, son tan nuevos en la política como el Presidente." en el largo plazo, comentó en una entrevista con Télam.- Milei llegó a la presidencia en un contexto de una crisis económica y política. Esas condiciones representaron un escenario ideal para su triunfo, que resultó la expresión más nítida del colapso. Milei, sin embargo, es alguien que nunca buscó el poder, sino la afirmación de sus ideas y convertirse en un teólogo de las posturas liberal libertarias en un país con un alto nivel de conservadurismo, donde solo pareciera que se pude cambiar algo mediante una reforma muy mínima o una "revolución". Por ejemplo, el ajuste se procrastinó tanto -se utilizaron palabras como gradualismo, nivelación de precios, etc.- que había una agenda pendiente por cumplir. Ponerla en práctica significaba para el sistema de coaliciones políticas pagar altos costos y por eso no se hizo antes. Entonces, la sociedad apeló a una especie de médico que, para bajar de peso, utiliza un cinturón gástrico y te ata a una silla.- Milei comenzó el Gobierno amagando con construir una especie de coalición de las ruinas de las coaliciones anteriores, que viven en el Congreso y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La provincia y la ciudad de Buenos Aires son como el Chichén Itzá del viejo orden. Están Axel Kicillof y su gabinete, integrado por los mismos de siempre, y Jorge Macri y el viejo PRO, sin modernismos ni la pretendida impronta de Barack Obama. Pero fuera del AMBA el país cambió mucho. El peronismo perdió en Chaco, San Luis y San Juan, por ejemplo. En Córdoba, por seguir, la dirigencia es otra. Milei no logra ver que los cambios que propone el sistema político no los representa él solo, sino que los gobernadores con los cuales se enfrentó en estos días son tan nuevos como él. Por eso creo que para Milei este panorama es peligroso. Torres, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), por ejemplo, llegaron al poder también producto del gran año de la crisis política que fue 2023. Al principio, Milei consideró que podía apelar a ellos para suplir los baches de La Libertad Avanza (LLA), que casi no tiene cuadros políticos. Así también incorporó a Patricia Bullrich y Luis Petri, la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio (JxC). Sin embargo, ese aspecto federal de su coalición le duró hasta después de romper con los gobernadores tras el fracaso de la Ley "Bases", un escenario que se agravó en los últimos días. Milei cree que la "casta" todavía está grogui y que tiene margen de echarle la culpa a los gobernadores porque gastan de más, pero hay que ver si puede sostener esa pelea.- Es peligrosa porque parece haberse creado un dispositivo opositor por fuera del kirchnerismo. Empieza a amanecer una alternativa opositora a Milei que, contrario a lo que se esperaban, no está representada por el peronismo, el kirchnerismo o La Cámpora. La rebelión vino del lugar menos esperado: de una provincia patagónica y de un dirigente del PRO. Todo lo que vemos es una especie de laboratorio de transformación política muy acelerada porque así es el cuadrante que plantea Milei en su gobierno, con una propuesta de ajuste y crisis.- Milei todavía no se decide a tomar el salvavidas de Mauricio Macri. Se siente renuente porque interpreta que, después de la experiencia de Alberto Fernández, un presidente tiene que ser decisionista. No puede ser una marioneta ni un delegado. Milei y su hermana, (la secretaria general de la Presidencia) Karina, representan un liderazgo que nadie puede obviar; no le han podido imponer cosas y saben lo que quieren. Sin embargo, esta advertencia hecha por Torres y otros gobernadores del PRO reveló la ruptura del partido. Seguramente Patricia Bullrich, si bien no lo anunció, cambie a LLA. Y tampoco está claro qué hará Macri ahora porque, por ejemplo, su primo Jorge respaldó a Torres.- Totalmente. Para Milei sería muy fácil si la política fuera solamente una especie de populismo cibernético, de tuits y likes. Milei es volátil. Yo no lo veo en unos años canoso, con un vaso de whisky en una mano y sentado frente a una chimenea contando cómo fundó un nuevo sistema político en el país. Por eso busca lograr un objetivo de corto plazo como, por ejemplo, la dolarización. Quiere conseguir algo sobre lo que no se pueda volver atrás. Que sus reformas empiecen a verse en la vida cotidiana. La Ley Bases, aunque amputada, hubiera sido un éxito antes que no obtener nada. Culturalmente, acusar a la casta y a los gobernadores por ese freno de la norma le puede servir un tiempo más, pero debería construir un andamiaje político más sólido para cuando el panorama no le resulte tan sonriente.- Son más las diferencias que las similitudes. Milei construyó su propio Menem, una figura que había sido cancelada por buena parte de la política. El de Milei es un Menem cosplayer, que tiene poco que ver con el real y quien, en términos políticos, era pro casta, porque impulsó gran parte de sus reformas estructurales sobre la base de acuerdos con distintos sectores: con los empresarios, con los radicales, con el propio peronismo. Milei apeló a un aspecto más popular de Menem: a las reformas de mercado, a un Estado que no funciona, al hartazgo de la sociedad frente a la inflación, etc. En esa parte, y hasta estéticamente, pueden ser parecidos. Los libertarios son una versión "white trash" del menemismo más empobrecida económica y culturalmente. Pero en el resto de las cosas, son lo opuesto. Milei se verbaliza más radicalizado, dispuesto a dar peleas, mientras que Menem se concebía a sí mismo como un pacificador de los conflictos. Por eso promovió la repatriación desde Inglaterra de los restos de Juan Manuel de Rosas o se abrazó con el exalmirante Isaac Rojas, uno de los líderes de la "Revolución Libertadora" que había derrocado a Juan Domingo Perón en 1955. Las ideas de Menem estaban más fundamentadas en el realismo político. Entendió que el país tenía que funcionar en un cuadrante donde convivían el capitalismo, un Estado fundido y los militares carapintadas. Supo interpretar la realidad en clave peronista y tenía el uso del instrumental del liberalismo de la época. Milei tiene mucha menos flexibilidad. Es un jacobino, un Robespierre de la Revolución Francesa. Menem y Milei representan lógicas opuestas.