Reencuentro del padre de una de las turistas francesas asesinadas y Vera, el condenado ya liberado

Emotivo abrazo entre Jean Michel Bouvier y Clemente Vera en Salta / Foto: Cornú Engue.

"Cuando estamos con un hombre honesto, como yo pienso que es Clemente Vera, no podemos admitir una injusticia, menos aún contra una persona sobre la que no hay ninguna prueba de culpabilidad en su contra". Jean Micel Bouvier

Jean Michel Bouvier en el aeropuerto de Salta / Foto: Cornú Engue.

En Casa de Gobierno recibí a Jean Michel Bouvier en su visita a nuestra provincia.



Una persona de gran entereza y un padre que transformó su dolor en lucha por la busqueda de la verdad. Siempre respetuoso de los valores de la democracia y la justicia. pic.twitter.com/Ws1NdmYU7D — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) February 23, 2024

Clemente Vera, condenado y liberado por el doble crimen de las turistas francesas en Salta / Foto: Cornú Engue.

Jean Michel Bouvier, padre de una de las dos turistas francesas asesinadas en julio de 2011, arribó a Salta y protagonizó un emotivo encuentro con Clemente Vera, uno de los condenados por el doble crimen y liberado en diciembre pasado, a quien él considera inocente, tras lo que"Cuando estamos con un hombre honesto, como yo pienso que es Clemente Vera, no podemos admitir una injusticia, menos aún contra una persona sobre la que no hay ninguna prueba de culpabilidad en su contra", dijo a Télam Bouvier, padre de Cassandre Bouvier.Luego, sostuvo: "Mi hija no soportó la injusticia en su vida y la condena totalmente arbitraria del Tribunal de Impugnación y la no revocación de la sentencia por parte de la Corte de Justicia de la provincia fue una total injusticia"."Esta injusticia contra Clemente Vera fue al mismo tiempo una injusticia contra mi hija Cassandre. Una injusticia más", señaló, y sentenció: "Por eso luché por la liberación de Clemente".El padre de Cassandre -que fue hallada sin vida junto a Houria Moumni el 29 de julio de 2011, en el Mirador de la Quebrada de San Lorenzo-, arribó a Salta y fue recibido en el aeropuerto internacional "Martín Miguel de Güemes" por Vera; el abogado de éste, José Vargas; y la exsenadora nacional Sonia Escudero, entre otros.Al arribar, Bouvier se trenzó en un, y protagonizaron así un emotivo reencuentro, ya queAdemás, era la primera vez que se veían desde que el hombre fue liberado en diciembre pasado, tras unDurante el encuentro, Bouvier le pidió a Vera que tenga "fuerza" y "valentía", porque "la lucha sigue", y le aseguró:Además, el padre de la joven aseguró que en Salta se siente como en su casa y expresó que, si bien el cuerpo de Cassandre está en Francia, "su linda alma permanece aquí".Tras su arribo a la capital provincial, Bouvier mantuvo un brevey se tdondequien publicó en sus redes sociales sobre él: "Una persona de gran entereza y un padre que transformó su dolor en lucha por la búsqueda de la verdad. Siempre respetuoso de los valores de la democracia y la justicia".Durante su charla con los periodistas, Bouviery que la única forma de saberlo es con la, dijo Bouvier, y precisó que, al estar ante un caso complejo, en el que existieron cuestiones graves como torturas y pruebas plantadas, "También, para el aniversario del hallazgo de los cuerpos de las dos víctimas."Voy a llegar hasta el monumento (en honor de las dos jóvenes), aún con mi precario estado de salud, y voy a ver si se mueve o no la causa. Si constato que no se mueve la investigación judicial, le voy a anticipar al gobernador que desde Francia voy a tirar una bomba atómica y voy a hacer una cantidad de denuncias contra gente identificada, por obstrucción de justicia", concluyó.Por su parte,que "es una alegría" poder ver a Bouvier, y agregó:"Estoy feliz, este abrazo fue muy emocionante. Su fuerza me ayudó a mantenerme en pie y estoy muy agradecido por todo lo que luchó por mi inocencia", manifestó.Los cuerpos de Cassandre Bouvier y Houria Moumni fueron hallados el 29 de julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo, a 15 kilómetros del centro de la capital de esa provincia, con signos de haber sido golpeadas, abusadas y asesinadas a tiros.Las jóvenes habían sido vistas por última vez con vida el 15 de julio, cuando fueron a recorrer el circuito turístico y sus cuerpos fueron encontrados dos semanas después, cerca del sendero principal de El Mirador.Los forenses determinaron que ambas turistas habían sido abusadas sexualmente y asesinadas de un disparo cada una con una escopeta Bataan calibre 22.Vera era baqueano en la zona de San Lorenzo y cuando fueron hallados los cuerpos de las turistas francesas se ofreció a guiar a los policías hasta el lugar del hallazgo, pero luego, Gustavo Lasi confesó que él mismo cometió el hecho, aunque involucró a Vera y a Daniel Vilte Laxi, de quienes dijo que lo obligaron y lo amenazaron con armas para que las matara.Por los crímenes de Bouvier y Moumni, la Sala II del Tribunal del Juicio salteña condenó por unanimidad, el 2 de junio de 2014,n como autor del "robo calificado por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal agravado, y doble homicidio calificado criminis causa".El tribunal también condenó aa la pena de dos años de prisión condicional por encubrimiento calificado, mientras que a-que ya habían estado detenidos tres años- los absolvió por el beneficio de la duda y quedaron en libertad.Sin embargo, el 3 de febrero de 2016, la Sala III del Tribunal de Impugnación de Salta revocó la sentencia absolutoria dictada a Vera y lo condenó a prisión perpetua por considerarlo coautor de los mismos delitos que Lasi, por lo que la defensa recurrió a la Corte de la provincia, que no hizo lugar a la apelación.En tanto, la organización-creada en los Estados Unidos y cuyo fin es revertir condenas de personas inocentes-y tramitó el recurso de queja contra la denegación del recurso extraordinario decidida por la Corte de Justicia de Salta en ese año.presentado hace casi siete años,debido a que no fue escuchado por el tribunal de segunda instancia y por considerar que existieron irregularidades en la prueba genética en la que se basaron los jueces que lo condenaron.Finalmente, el 7 de diciembre del año pasado la Corte nacional hizo lugar al planteo de la defensa y dispuso que "se dicte un nuevo fallo", y unos días después Vera logró su libertad tras permanecer un total de 11 años preso por este hecho, y se encuentra a la espera de un nuevo juicio que defina su situación.Bouvier tiene programado también reunirse con el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez; con el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella; con la diputada nacional Emilia Orozco; con el concejal José Gauffin, que quien promovió el juicio político contra los jueces del Tribunal de Impugnación que condenaron a Vera; y con diputados miembros de la Comisión de Justicia y lucha por la violencia contra la mujer.