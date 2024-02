Petri: "Las provincias están recibiendo lo que corresponde, el ajuste no puede ser sólo nacional"

Luis Petri, ministro de Defensa / Foto: Prensa.

Es un contrato el que dice que la deuda de Chubut se retiene de los fondos coparticipables. No es una cuestión personal ni es “adrede”.

Las provincias están recibiendo lo que les corresponde por ley.

El ajuste no puede ser sólo nacional si queremos sacar al país adelante.… — Luis Petri (@luispetri) February 24, 2024

El ministro de Defensa y excandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio (JxC),, aseguró que las provincias "están recibiendo lo que les corresponde por ley", luego de la amenaza del gobernador de Chubut, Ignacio Torres , de cortar el suministro de gas y petróleo por la caída de la coparticipación, y remarcó que "el ajuste no puede ser sólo nacional si queremos que el país salga adelante"."Las provincias están recibiendo lo que les corresponde por ley. El ajuste no puede ser sólo nacional si queremos sacar al país adelante, deberían apoyar al Gobierno", afirmo Petri desde su cuenta personal de la plataforma X.En esta línea, el titular de la cartera de Defensa aseguró que"La confiscación no es el camino, el camino siempre lo define la Constitución", concluyó.