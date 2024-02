El bitcoin cierra la semana en rojo, por primera vez en febrero

La cotización de la criptomoneda presenta una baja de 1,17% en los últimos siete días.

El bitcoin, la criptomoneda más utilizada en el mundo, se apresta a cerrar la primera semana en negativo en el último mes, tras un fuerte apetito inversor que lo hizo superar la barrera de los US$ 50.000.La cotización de la criptomoneda presenta, cotizando en la mañana de este sábado a US$ 51.000 aproximadamente, según el portal CoinMarketCap, luego de haber alcanzado un pico de US$ 52.800 el pasado martes.Pese a ello, acumula un alza de 27% en los últimos 30 días, producto del lanzamiento en enero de los primeros Fondos Cotizados en Bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) y el denominado proceso de “halving” (reducción a la mitad), que permitieron superar por completo dos años de debacle por el colapso de diversas firmas del sector y la política restrictiva de la Reserva Federal estadounidense (FED).Los ETFs –aprobados por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos - son fondos de inversión derivados que se negocian en las bolsas de valores tradicionales como si fueran una acción y están indexados al precio de la criptomoneda, lo que significa que los inversores pueden comprar productos financieros sin la necesidad de adquirir la moneda en sí.Esto, como resultado, genera unLos productos financieros lanzados por firmas como BlackRock y Fidelity atrajeron más de US$ 3.300 millones desde que comenzaron a cotizar el 11 de enero último.La corrección de esta semana, por otra parte, se dio pese a la expectativa por el “halving” en la plataforma que se dará en abril.Se trata de un evento programado en el protocolo que se realiza aproximadamente cada cuatro años, y que reduce a la mitad la cantidad de nuevos bitcoins que los mineros reciben por verificar las transacciones.Este proceso, al reducir y limitar la oferta de nuevas monedas, genera un incentivo a que suban los precios si la demanda se mantiene constante o si sube al haber una mayor escasez.El director general de Bitso Argentina,, explicó que tanto los ETF como el “halving” son los dos factores que están impactando en las últimas semanas en la suba del bitcoin., remarcó esta semana en diálogo con Télam.De cara a la cotización futura, hay visiones divergentes: algunos analistas consideran que el alza aún no perdió combustible y otros esperan que continúe la corrección.Según indicaron estrategas de JPMorgan el jueves pasado en una nota citada por la agencia Bloomberg, el alza provocada por el “halving” posiblemente ya está reflejada en el precio actual del bitcoin.Otros en tanto, creen que la baja de esta semana responde a una simple toma de ganancia.“Los ´bulls´ (alcistas) del bitcoin se están tomando un respiro después de cuatro impresionantes semanas de ganancias. Después de un repunte tan fuerte, es de esperar una toma de ganancias”, afirmó Fiona Cincotta, analista senior de mercados financieros del proveedor de operaciones City Index.Sin embargo –indicó-, “con el halving acercándose, que desacelera el suministro, el bitcoin pronto podría encontrar de nuevo su encanto”.