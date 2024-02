El sector vitivinícola confía en un 2024 mejor, apoyado en una buena cosecha y más exportaciones

Mario González / Foto: Eliana Obregón.

El sector vitivinícola argentino confía en que 2024 sea un año mejor que el pasado, apoyado en una, un tipo de cambio competitivo y un, aunque mantiene su preocupación sobre el mercado interno.A días de la tradicional Fiesta de la Vendimia, el presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar),, dijo a Télam que el sector vive "con mucha esperanza" la actual cosecha, confiado en que va a ser "mejor, en cantidad y calidad, que la del año pasado"."Veníamos de una de las cosechas más bajas los últimos 50 años, que afectó no sólo al sector primario, sino también al mercado interno y el mercado externo, que tuvieron caídas importantes durante el año", recordó.Pese a ello, señaló el directivo,"Ahora estamos viviendo una situación realmente compleja, pero esperamos tener un desarrollo normal, con el mercado interno afectado por el proceso inflacionario, pero con posibilidades en el mercado externo para revertir lo que pasó el año pasado", añadió, al tiempo que aclaró que para ello hay que "tener reglas claras, planificar a largo plazo".El titular de la Coviar sostuvo que, al tiempo que consideró que "con un tipo de cambio mejorado y una brecha cambiaría reducida deberíamos estar en mejores condiciones que en 2023".Asimismo, aunque advirtió que, aseguró que "si el tipo de cambio se va alineando y vamos tendiendo a tener uno solo, competitivo, podemos tener una brecha importante".Por otra parte, admitió que la vitivinicultura es "70 o 75% de mercado interno y, si está opacado por la propia recesión, va a ser un año difícil si no mejora la exportación, ya sea como vino fraccionado, vino a granel o jugo de uva concentrado (mosto)".Según González,Al ser consultado sobre el precio del vino al consumidor, el productor riojano explicó que "el año pasado hubo una caída de producción que hizo que se actualizara muy rápido y también significó que el sector primario pudiera reacomodar parte de sus ingresos".Al respecto, recordó que el sector primario venía castigado desde hace muchos años con precios muy bajos de la uva, y la suba permitió alcanzar un equilibrio en el mercado y que el consumidor siga eligiendo el producto.No obstante, admitió que"Es una línea fina delgada muy difícil de sortear en este año si no se acomodan por lo menos algunos parámetros económicos en Argentina", señaló, aunque indicó queSin embargo, admitió que "hay empresas con mayor espalda que lo pueden hacer más rápido y pequeñas empresas que se pueden ver realmente resentidas en esta situación".Por otra parte, saludó el regreso deal Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y recordó que posee "mucha experiencia, que ha estado en la industria, tanto en el sector privado como en la actividad pública; así que vamos a poder trabajar muy bien".Finalmente, en relación al "Desayuno de Vendimia" de la entidad, uno de los tradicionales eventos de la Fiesta de la Vendimia", resaltó que es "un ámbito de interrelación entre el sector público y el sector privado, donde todos están sentados a la misma mesa".