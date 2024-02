Exportaciones, superávit fiscal y falta de liquidez son las causas de la baja de la brecha cambiaria

"Consecuencia de la inflación, la cantidad de pesos y depósitos que hay en la economía cayó enormemente en términos de poder de compra” Fernando Marengo

La liquidación de divisas de los, los buenosy lafueron los principales ítems que explicaron laque esta semana cerró en torno al 30%, muy por debajo del 50% en el que se ubicaba quince días atrás, según los especialistas consultados por Télam.En lo que va del mes, la cotización del dólar contado con liquidación (CCL) cayó un 10,7% mientras que la del MEP lo hizo en un 8,4%, en un contexto en el que la inflación se ubicó por encima del 10%, de acuerdo a estimaciones privadas.Los mercados paralelos de dólares continuaron su senda bajista aún en el marco de declaraciones del presidente, Javier Milei, y del ministro de Economía,, favorables a la dolarización de la economía, que podían presuponer un escenario de desarme de posiciones en pesos para buscar refugio en la divisa norteamericana, presionando al alza su cotización.En declaraciones televisivas, Caputo sostuvo que “la meta es dolarizar y lo vamos a hacer cuando las condiciones sean las óptimas”. Al día siguiente, Milei señaló que “Argentina avanzará en un sistema de competencia de monedas que incluya al devaluado peso local”. Y agregó que “el sistema de libre competencia de monedas es un paso previo a la dolarización”.En este escenario, los economistas consultados por Télam puntualizaron los factores que tiraron hacia abajo el valor de los dólares en la plaza financiera.El economista de Black Toro,, puso el foco en la falta de pesos en la economía generada a partir del programa del Gobierno, con foco en la cuestión fiscal.Según el especialista, el Gobierno está "secando" fuertemente la plaza de pesos a partir del superávit fiscal conseguido en enero, de la sobrecolocación de deuda en moneda local y del bono para importadores (Bopreal) que se suscribe en pesos.“Además, consecuencia de la inflación, la cantidad de pesos y depósitos que hay en la economía cayó enormemente en términos de poder de compra”, agregó Marengo.“¿Y todo esto qué te genera?", se peguntó, al tiempo que respondió: "Que faltan pesos en la economía, como era esperable, tenías que cerrar ese grifo para que caiga la brecha cambiaria. En ese aspecto, el programa está funcionando”, concluyó Marengo.En la misma línea, el economista de Epyca,, afirmó que “el Banco Central decidió secar de pesos la plaza económica y sin esa liquidez es realmente muy complicado pensar en una corrida contra el dólar, o una mayor demanda tanto de los bursátiles como el paralelo. Creo que ahí está la verdadera cuestión de esta baja un poco sorpresiva, o al menos calma, que no se esperaba”.El especialista agregó que, “en este esquema va a ser muy complicado, muy difícil, que el tipo de cambio sienta una necesidad de moverse, más allá de la voluntad del gobierno. A mi entender, el esquema monetario es tan restrictivo que el cambio oficialmente podría fluctuar con el 2% de crawling por algunos meses más”.En este contexto, el investigador del IIEP-Buenos Aires,, puso el foco en el objetivo del Gobierno de salir del cepo y en el esquema diseñado para tal fin. Para el economista, el esquema de acumulación de reservas, saneamiento del balance del BCRA y control de la base monetaria a través del superávit fiscal explican buena parte de la calma en la brecha cambiaria.Para que ese círculo funcione, explicaron los especialistas, también es importante el control del flujo de importaciones, que el BCRA administra a partir de diferir los pagos en un esquema a 4 meses.“Si eso se sostiene, vos vas a seguir adquiriendo divisas con una base monetaria más o menos congelada, el balance del BCRA va a mejorar y vas a ir convergiendo una situación de. Ese es el esquema teórico que yo deduzco que está implícito. Obviamente nunca fue comunicado, pero yo deduzco que es así. Por eso, y como todo eso se mueve en la dirección adecuada, la brecha baja”, concluyó Pierri. .El economista, por su parte, afirmó en su podcast “Financiero, Monetario e Irreverente” que la baja se debió a la fuerte liquidación de divisas de los exportadores.“Dado el esquema actual, cuando una empresa exporta por 100 dólares, liquida 80 en el oficial y 20 en el CCL. Dado el volumen de ese mercado, el 20% de las exportaciones lo pueden hacer bajar mucho. Eso es lo que hoy está ocurriendo y arrastra a los demás dólares”, sostuvo el analista.A contramano de lo que se esperaba hace algunas semanas,De acuerdo a datos del Banco Central, en enero las operaciones por transferencias de “Bienes” del balance cambiario resultaron en ingresos netos por U$S 3.879 millones, explicados por cobros de exportaciones por U$S 4.947 millones, parcialmente compensados por pagos de importaciones por U$S 1.068 millones.Como punta de lanza de este comportamiento se mostró el sector “Oleaginosas y cereales”, que totalizó en el primer mes del año ventas de moneda extranjera por cobros de exportaciones de bienes a través del mercado de cambios por U$S 1.713 millones (+85% interanual).