Hallaron culpable de corrupción al exjefe de la poderosa Asociación Nacional del Rifle

LaPierre y otros dos directivos deberán pagar unos 6,3 millones de dólares. Foto: AFP.

El expresidente Donald Trump volvió a defender a la Asociación Nacional del Rifle. Foto: X.

La defensa de Donald Trump

Un jurado de Nueva York determinó que el exjefe de la, es responsable de dirigir de manera corrupta la poderosa organización, informaron en las últimas horas medios estadounidenses., dijo la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.El jurado también determinó que el hombre, acusado en un juicio civil de usar la NRA como su "alcancía personal",, informó la agencia de noticias AFP.El exjefe del lobby de las armas, de 74 años, empleado desde 1977,LaPierre, quien, dijo en enero que dimitiría como presidente de la NRA por razones de salud que no especificó.La fiscal James presentó una demanda contra LaPierre y los principales líderes de la NRA en agosto de 2020, lo que derivó en el veredicto de este viernes.El expresidente Donald Trump, acérrimo defensor de esa cuestionada organización, reaccionó entonces por Twitter y escribió que la NRA se encontraba "bajo asedio"y acusó a James de "utilizar ilegalmente el aparato legal del Estado para destrozar una importante organización". Por el contrario, la fiscal calificó el fallo como "una gran victoria"."En Nueva York, no puedes salirte con la tuya con corrupción y codicia, no importa lo poderoso o influyente que te creas", dijo James en una publicación en la red X, antes Twitter.La NRA,y desde la década de 1970 se ha enfocado en luchar contra cualquier limitación.Pese a que, las encuestas demuestran que la mayoría de los estadounidenses quiere un mayor control sobre el acceso y el porte, en un país donde son frecuentes los tiroteos masivos.Los políticos, no obstante, fracasaron en sus intentos por reformar la normativa sobre las armas.Entre 2000 y 2012, la NRA y sus aliados en la industria de las armas se unieron para invertir 80 millones de dólares en las elecciones presidenciales y del Congreso de Estados Unidos, según un análisis del Center for Responsive Politics.En las elecciones presidenciales de 2016, la NRA gastó alrededor de 20 millones de dólares en anuncios que atacaban a la demócrata Hillary Clinton, y otros 10 millones de dólares en anuncios de apoyo al republicano Donald Trump.