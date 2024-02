"El lunes habrá clases en CABA y se descontará el día a los docentes que hagan paro"

Foto: Laura Lescano.

Muzzio: "Ya hubo un acuerdo paritario en la Ciudad"

"Las discusiones se tienen que dar con los chicos en las aulas" Clara Muzzio

La vicejefa de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, ratificó este sábado que el próximo lunes se iniciará el ciclo lectivo en el distrito y que "se les descontará el día a los docentes que no trabajen" en el marco del paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), al que se adhirió el gremio porteño Ademys., sostuvo la funcionaria en declaraciones Radio Mitre, en las que confirmó que "ese dinero luego se repartirá entre los trabajadores que no adhirieron" a la medida de fuerza.Para Muzzio, la repartición de ese dinero "es una manera de reconocer a los que tienen un compromiso con su tarea", en virtud de que "ya hubo un acuerdo paritario en la Ciudad" y de que además "no descontamos el fondo que se está descontando a nivel nacional", en referencia al Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que el gobierno nacional dejó de transferir a los distritos.El viernes el jefe de Gobierno,, se refirió en los mismos términos a ese dinero al remarcar que la jurisdicción bajo su cargo decidió "cubrirlo" en el "entendimiento de que es una cuestión de tiempos"."Llegamos a las paritarias también con la intención de colaborar con el gobierno nacional en algunos recortes y poder acompañarlos sin ser gobierno nacional, en algunas medidas", explicó este sábado Muzzio.Además, la funcionaria porteña insistió en quey que "seis de cada 10 docentes no está afiliado a ninguno"."Las discusiones se tienen que dar con los chicos en las aulas", sostuvo la vicejefa de Gobierno porteño al considerar que "la educación está en emergencia" porque "cinco de cada diez chicos que leen no entienden lo que leen" lo que hace a la "degradación social", e instó a "fortalecer la educación en el país para poder avanzar".