Rechazaron la recusación de dos jueces en la causa por el intento de magnicidio de Cristina Fernández

La recusación fue planteada por el abogado de Gabriel Carrizo, uno de los imputados.

Brenda Uliarte. / Foto: Leo Vaca.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 6, a cargo el juicio por el intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Kirchner, rsupuesto jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como "los copitos"., según el escrito al que tuvo acceso Télam.El intento de recusación efectuado por el representante legal de Carrizo, Gastón Marano,en virtud de la supuesta afinidad de ambos magistrados con la exvicepresidenta, querellante en la causa por el atentado contra su vida cometido el 1 de septiembre de 2022.Uno de los motivos que esgrime el escrito se sustenta en la supuesta pertenencia de ambos a la agrupación Justicia Legítima a lo que el Grünberg respondió que dejó de formar parte "en enero de 2019" y recordó que esa entidad tiene "como propósitos principales promover un sistema de justicia más plural e independiente, tanto de los otros poderes del Estado como de los poderes fácticos, así como fomentar la transparencia en los procesos y las decisiones de los jueces".En el mismo sentido, agregó: "Estoy plenamente convencido que en mi actuación como juez nunca me he desviado del camino que aquellos principios señalan"., por su parte, respondió que nunca integró Justicia Legítima pero sí otras organizaciones del Poder Judicial insospechadas de kirchneristas como la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN), la Asociación de Jueces Federales (AJUFE), la Asociación de Jueces de Tribunales Orales Federales (JUTOF) y la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA)."Soy una jueza legítima, pero nunca integré la agrupación Justicia Legítima. Empero, si lo hubiera hecho, como tantos colegas a los que respeto, no advierto la valoración de esa circunstancia como una carga negativa en sí misma", afirmó.Namer además fue objetada por el apartamiento de la causa por el Memorando de Entendimiento con Irán -en la que Cristina Kirchner es imputada- por haber sido fiscal en la investigación por el atentado contra la AMIA, a lo que la jueza contestó que "quien dio el pie para el inicio de ese trámite de recusación fui yo misma, al pedirle a las partes -pudiendo no haberlo hecho si respondía a algún interés ajeno al de la administración de justicia-, que se expidan sobre la atípica situación de mi intervención como jueza del encubrimiento de los hechos que se investigaban en la causa en la que fui fiscal".Sobre el trabajo de Namer en la Oficina Anticorrupción (OA) durante la presidencia de Néstor Kirchner -otro de los argumentos de la recusación- la misma jueza dijo que "si bien la OA tiene una dependencia orgánica del Poder Ejecutivo, está en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, entonces a cargo de Gustavo Béliz; asimismo en esa época estaba a cargo de la Secretaría de Justicia el ex Fiscal Pablo Lanusse (hoy abogado de Mauricio Macri) y como titular de la Oficina el actual Juez de Casación Daniel Morin".Respecto de, Marano lo cuestionó en virtud de una supuesta afinidad con el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, a lo que el aludido respondió que son "muchas" las "personas que valoran" al constitucionalista, lo que "no significa necesariamente identidades de pensamientos o de ideologías políticas por parte de todos sus 'admiradores'. Y menos aún que, si las hubiera, ello pudiera torcer la rectitud en el desempeño imparcial de un juez en un caso determinado", replicó.La definición de los jueces del Tribunal Oral 6 llega luego de que esta semana la joven detenida en la causa, Brenda Uliarte, designó defensa particular ante el Tribunal que prepara el juicio oral en su contra, luego de haber renunciado al patrocinio del abogado Carlos Telleldín.Los jueces que integran el Tribunal Oral Federal 6para la joven procesada pero recibieron un nuevo escrito desde la cárcel de Ezeiza en el cual ella pidió nombrar a otro letrado particular, Alejandro Cipolla, informaron fuentes judicialesEn base a los manuscritos enviados por Uliarte, la jueza del Tribunal Sabrina Namer dispuso revocar la designación de Telleldín y nombrar en su reemplazo a Cipolla.