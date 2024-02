"Ucrania se unirá a la OTAN", dijo el jefe de la alianza a dos años del inicio de la guerra

Jens Stoltenberg llamó a Ucrania y sus aliados a "no perder la esperanza". Foto: AFP.

"La situación en el campo de batalla es extremadamente grave. El objetivo del presidente (ruso Vladimir) Putin de dominar Ucrania no ha cambiado, y no hay indicios de que se esté preparando para la paz. Pero no debemos perder la esperanza" Jens Stoltenberg

El, llamó este sábado a Ucrania y sus aliados ay aseguró que el país "se unirá" a esa alianza militar, al cumplirse el segundo aniversario de la invasión rusa."La situación en el campo de batalla es extremadamente grave. El objetivo del presidente (ruso Vladimir) Putin de dominar Ucrania no ha cambiado, y no hay indicios de que se esté preparando para la paz. Pero no debemos perder la esperanza", dijo Stoltenberg en un mensaje grabado citado por la agencia de noticias AFP.Ucrania, aseguró, "ha demostrado una y otra vez una habilidad notable y una determinación feroz", y los soldados ucranianos expulsaron a las tropas rusas "de grandes zonas del mar Negro", además de "infligir pesadas pérdidas" a las fuerzas de Moscú.En su mensaje, Stoltenberg apuntó igualmente que. Pero ha conseguido exactamente lo contrario"."Ucrania se unirá a la OTAN. No es una cuestión de si (eso ocurrirá), sino de cuándo. Mientras nos preparamos para ese día, la OTAN seguirá apoyando a Ucrania", afirmó., aseguró el noruego y añadió: "Por encima de todo, Ucrania mantiene su libertad y su independencia".