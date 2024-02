Llaryora y Gray coincidieron en la construcción de diálogo en el peronismo disidente

El encuentro tuvo lugar en la Casa de Gobierno de Córdoba / Foto: Tw @fernandogray.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el intendente del municipio bonaerense Esteban Echeverría, Fernando Gray, coincidieron este viernes en "la necesidad de la construcción de un espacio de diálogo a futuro" que sea "amplio e inclusivo" para todos los sectores del peronismo distanciado del kirchnerismo y el massismo.Luego de un encuentro de gestión en la ciudad de Córdoba entre Llaryora, el intendente de la capital cordobesa, Daniel Passerini, y Gray, quien también es el vicepresidente de Mercociudades, se realizó una reunión política entre el mandatario provincial y el jefe comunal bonaerense."Con Llaryora nos reunimos para", contó Gray en un comunicado, donde además agregó:"Nos une una visión de trabajo sobre cómo generar oportunidades para el desarrollo de las empresas nacionales"."Somos dos dirigentes peronistas que en su momento se plantaron y ahora están conversando a futuro, por un espacio donde haya diálogo, se pueda debatir de políticas públicas para resolver los problemas de la gente y no se acepte todo por imposición de una sola persona", definió Gray, en declaraciones a Télam, tras el encuentro en la Casa de Gobierno de Córdoba.En este proceso deque sean una alternativa al kirchnerismo puro, enfatizó: "El peronismo de Córdoba hace tiempo que se viene plantando y ha gobernado una provincia que hoy es autosuficiente y le puede hacer frente a cualquier Gobierno nacional porque tiene gestión y está ordenada".En esa línea, el expresidente del PJ bonaerense recordó que fue el "único" de los intendentes peronistas que se enfrentó al diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, cuando este asumió la presidencia del PJ de la provincia de Buenos Aires."Yo me planté porque no coincido con ciertas formas de hacer política de La Cámpora", dijo Gray, quien destacó que ese es "un punto en común con Llaryora".Gray, a diferencia de otros gobernadores, funcionarios e intendentes bonaerenses y legisladores que este jueves a la noche se reunieron en la sede porteña del PJ nacional de "urgencia" y sin hacerlo público, reclama "la renuncia de los presidentes partidarios a nivel nacional y provincial".A los pocos días de consumarse la derrota de Unión por la Patria (UxP), fue el intendente de Esteban Echeverría quien pidió en soledad la dimisión de Alberto Fernández al PJ nacional y de Máximo Kirchner al bonaerense.Para Gray, "el PJ Bonaerense está acéfalo porque es el principal partido opositor y está inmóvil ante los problemas que tiene la gente como el aumento del boleto y de los servicios. En estos meses, solo sacó 3 comunicados y nada más. El PJ bonaerense está paralizado", remató., quien tiene diálogo con Gray.Zabaleta, que también está, quien se distanció del kirchnerismo duro al dejar la vicepresidencia del Instituto Patria."Me encontré con el compañero Jorge Ferraresi, quien será, sin dudas, uno de los protagonistas de la etapa que se viene. El peronismo necesita debate y reconstrucción", escribió Zabaleta en su cuenta de la red social Facebook.Sin embargo,, donde el objetivo será la reorganización para enfrentar al gobierno de Javier Milei, pero seguramente que la cuestión de la conducción partidaria será parte del debate.