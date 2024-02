Cúneo Libarona destacó la "exitosa" aplicación del sistema procesal penal acusatorio en Jujuy

Foto: Edgardo Valera

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, destacó en Jujuy la "exitosa" tarea encarada por la justicia de esa provincia en la implementación del sistema procesal acusatorio que se busca poner en vigencia en todo el país.El funcionario también se refirió al objetivo de lograr con "celeridad" una reforma judicial "eficiente", como le pidió el presidente Javier Milei, por lo que confirmó que la semana próxima estará en Mendoza y luego en Santa Fe.Sobre la justicia jujeña, destacó que desde 2019 es pionera en la implementación del sistema acusatorio federal, a la par de Salta., expresó Cúneo Libarona."Nuestro proyecto es la semana que viene ir a Mendoza, por la región Cuyo, y luego a Santa Fe. Queremos establecer el mejor sistema judicial procesal para nuestro país, que quede instalado y que a partir del gobierno de Javier Milei se haga la reforma judicial que él pidió; con celeridad, que es lo que estamos tratando de lograr siguiendo sus órdenes", agregó el ministro de Justicia.Por otro lado, el funcionario fue consultado por el cierre del Inadi y, tal como lo señalara ayer en Salta, sostuvo que sus tareas, acotó respecto a la decisión tomada por el Gobierno nacional de cerrar la entidad.Consultado por la prensa local sobre el caso de las dos personas detenidas "por tuitear" sobre relaciones personales del exgobernador Gerardo Morales, el ministro, docente y abogado penalista indicó: "Podría responder desde el ámbito académico, pero no desde el ministerial"."Dentro de mi postura, respeto mucho la división de tareas de los jueces y poderes. Yo no puedo opinar de causas judiciales en trámite que no he leído, no conozco y no puedo interferir inclusive desde el ámbito federal", explicó.Junto a Cúneo Libarona estuvieron el subsecretario de Política Criminal, Alberto Nanzer; el jefe de Gabinete del Ministerio, Diego Guerendiain, y el asesor en temas penales y en la implementación del sistema acusatorio, Nicolás Ramírez.La agenda incluyó encuentros con funcionarios del poder judicial y también del Ejecutivo jujeño, entre ellos, el ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy, Normando Álvarez García.