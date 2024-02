"Infancias Trans, infancias libres": un podcast que cuenta historias de toda la Argentina

Barbie di Rocco: "Las infancias que escuchan una vivencia trans y nos conocen rompen con el prejuicio" / Foto: Prensa.

El podcast "Infancias Trans, infancias libres", conducido por la escritora y activista trans Barbie di Rocco, recupera historias de infancias trans en primera persona con el objetivo de visibilizar y defender la realidad de las personas de este colectivo.Con varios episodios ya disponibles en Spotify, se trata de una producción en conjunto entre Ediciones Chirimbote y Revista Cítrica.Di Rocco trabajó anteriormente junto a Chirimbote en la publicación de, que también aborda la realidad de las infancias trans, como también sus"No hay nadie mejor para hablar de vivencias trans que una persona trans. Detesto cuando la gente se pone encima de nuestros ejemplos y usa nuestras vivencias para hablar de nosotras.Lo mismo con las charlas de educación sexual integral que di: es mi voz la que se debe escuchar, la mía y la de compañeras y compañeros trans. Las infancias que escuchan una vivencia trans y nos conocen rompen con el prejuicio", explica a Télam Di Rocco sobre el espíritu del podcast.En la definición del podcast publicado en Spotify sostienen que "es un orgullo contar con alegría las infancias trans y defender la libertad. La libertad de verdad, la libertad de ser libres".El proyecto recupera las historias de personas de distintas provincias que eran lectoras o seguidoras del trabajo de Di Rocco, y también de aquellas no conocían a la activista, con el fin de armar un material amplio y variado basado en un ida y vuelta con la gente.Yo era una mariquita bien escandalosa, que iba en composé con la ropa. Cuando el río suena, aguas trae. Yo era una mulher total, así me comportaba. En la escuela, en esas falsas elecciones del rey del grado, yo me sentía más la reina que el rey", cuenta la voz entrevistada en el primer episodio del podcast, una chica trans oriunda del Chaco."Mi papá venía de una familia santiagueña, mi mamá venía del campo en Chaco. A pesar de la ignorancia, en los años 80, tuve una infancia linda, la contención fue un aprendizaje mutuo. Yo les enseñaba mucho desde mi personalidad, que era fuerte y alegre", relata a lo largo del episodio.Di Rocco explica además que el trabajo puede llegar a ser fuerte para algunas audiencias: "Hay personas que no pueden creerlos hacemos propios y los volvemos identidad. Peleamos para que la gente entienda esto", cuenta.Aunque en los últimos años han circulado más de un título que abordan la temática de infancias trans, como puede ser "Soy Alexa" o "Julian es una sirena", Di Rocco sostiene que todavía la temática trans no es lo suficientemente abordada en la literatura en Argentina."En mi caso siempre fui de abordar las historias desde la infancia, siempre me interesó la infancia trans. Especialmente por la, viendo a. Si todos hubiéramos tenido más información creo que serían menos los prejuicios que tendríamos hoy", agrega la activista.La producción y publicación de "Infancias trans, infancias libres" está apoyada, además, por el programa "Gestionar Futuro" del Ministerio de Cultura de la Nación."El resultado fue hermoso.. Es muy necesario escucharlo para generar una reivindicación de todo lo que ha sido nuestro dolor, siento que falta más empatía en la gente, sobre todo en estos tiempos que se escuchan y se leen tantas atrocidades en torno a la identidad de género y la sexualidad de las personas", concluye la conductora del ciclo.