El gobernador de Chubut advirtió que interrumpirá la salida de petróleo si le descuentan la coparticipación

Ignacio Torres, gobernador de Chubut / Foto: Victoria Gesualdi

LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL SUR



Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio.



En febrero el gobierno nacional nos retuvo ilegalmente… pic.twitter.com/Qq2mJcW3W8 — Nacho Torres (@NachoTorresCH) February 23, 2024

"Si el martes no hay resolución de la justicia, no vamos exportar ni un barril más de petróleo"

Repudiamos tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobernador @NachoTorresCH y el pueblo del Chubut.



No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las… pic.twitter.com/BVzfiBG5Vc — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) February 23, 2024

.@NachoTorresCH es un gobernador que defiende con coraje los intereses de su provincia.



La Argentina debe recuperar el diálogo y el respeto institucional. El progreso y el cambio que el país necesita se construye con firmeza pero sin imposiciones. pic.twitter.com/RgzW5YJ71e — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) February 23, 2024

Nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut. Todas las provincias estamos siendo sometidas a esta “extorsión” y el recorte de fondos. No es, como sostiene Milei, contra los gobernadores sino contra los pueblos de las provincias. https://t.co/1KaLYx8qKr — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 23, 2024

Con el respaldo explícito de los mandatarios patagónicos, el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, advirtió q"Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver", desafió el gobernador.Torres habló en el marco de los festejos por el 123° aniversario de Comodoro Rivadavia, ciudad cabecera de la cuenca petrolera del Golfo San Jorge, donde acusó a la cartera de Hacienda de retener "de manera indebida" fondos por deudas a corto plazo que el gobierno local tomó durante la administración anterior.La posición del gobernador fue avalada horas después por el resto de los mandatarios patagónicos, quienes publicaron un comunicado conjunto en el que alertaron que si Nación "no le entrega" a Chubut los $13.500 millones que le "retuvo ilegalmente", apoyarán la decisión de Torres de "no entregar su petróleo y su gas"., indicaron los gobernadores patagónicos en un comunicado conjunto.Los mandatarios expresaron que "el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $13.500 millones; más de un tercio de su coparticipación mensual" y lo enmarcaron como parte de "represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento" de la Ley 'Bases' en el Congreso., remarcaron en el comunicado, en el que repudian "tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana".Además del propio gobernador de Chubut,, señalaron.El mandatario chubutense dio su advertencia durante un acto multitudinario al que asistieron sindicatos vinculados con la actividad petrolera, donde acusó "al ministerio de Economía de la Nación de retener de manera indebida la mitad de la coparticipación, cuando la provincia tiene voluntad de pago de una deuda", para lo que propuso "al Banco Central un canje de deuda en mejores condiciones, que hasta el momento no fue aprobado".Allí sostuvo que la postura de la administración central "es ir contra las provincias" aunque "nosotros estamos de acuerdo en muchas cosas con el gobierno nacional porque queremos que le vaya bien, pero no vamos a permitir que no se nos dé la misma posibilidad que a Nación para canjear deuda".En ese sentido, agregó que "esperamos que esto sea una cuestión administrativa, no una forma de amedrentamiento porque si es así y el martes o miércoles no hay una resolución favorable, vamos a optar por no exportar ni un barril de petróleo", y recordó que Chubut "es la cuarta provincia exportadora y no vamos a permitir que nos pisen la cabeza de esta manera".También culpó a la gestión anterior del "gobernador (Mariano) Arcioni de poner la cabeza en la guillotina endeudándose con tasas altísimas ante lo cual nosotros propusimos canjear esta deuda por una de mejores condiciones".La administración de Torres viene denunciando desde principio de la gestión que el gobierno de Arcioni le dejó una "bomba financiera" por deudas que tendrán vencimiento en los próximos meses por 100.699 millones provenientes -entre otros- del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.En el comunicado de los gobernadores patagónicos también se criticó que el"Solo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron", expresaron.En ese sentido, los gobernadores resaltaron que "por esa razón la justicia federal, a instancias de una acción promovida por el gobierno del Chubut, decretó la ilegalidad de la quita"., agregaron.Este grupo de gobernadores patagónicos ya había tenido una participación conjunta en rechazo al Gobierno nacional por las modificaciones a la actividad pesquera planteadas en el trunco proyecto de Ley 'Bases', al señalar el 2 de enero pasado que aquellos cambios afectaban "gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros"."Nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut. Todas las provincias estamos siendo sometidas a esta "extorsión" y el recorte de fondos. No es, como sostiene Milei, contra los gobernadores sino contra los pueblos de las provincias", indicó Kicillof en su cuenta de la red social X.Zamora, en tanto, resaltó "su total adhesión y solidaridad" desde el "norte argentino" al documento publicado por los gobernadores del sur del país."¡Las provincias somos preexistentes a la nación! ¡Sin federalismo no hay país!", escribió el mandatario en esa misma red social.Por su parte, Quintela expresó su "solidaridad" con Torres y con el "pueblo chubutense", que "al igual que La Rioja está sufriendo injustamente la retención ilegal de los fondos que le pertenecen legítimamente y que están establecidos por ley"."Renovamos el reclamo a la Nación para que destrabe de manera urgente los fondos retenidos injustamente a nuestra provincia y le recordamos al presidente que el ensañamiento contra los gobernadores solo afecta a las necesid