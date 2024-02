Anegamientos en calles y corte de servicios por un fuerte temporal en Córdoba

Foto: Laura Lescano.

Foto: Laura Lescano.

Foto: Laura Lescano.

Foto: Laura Lescano.

Recomendaciones

Foto: Laura Lescano.

Un fuerte temporal de lluvia, viento y granizo se registró en la madrugada de este viernes en distintas localidades de la provincia de Córdoba, con precipitaciones que oscilaron entre los 70 y 130 milímetros, lo que ocasionó anegamientos en las calles y también la interrupción de servicios por caída de postes de electricidad, según datos suministrados por fuentes de Bomberos y Defensa Civil.En el, en el sur provincial, y en la región del norte cordobés, como en el caso del, algunas familias fueron evacuadas preventivamente por el anegamiento temporal de sus viviendas.En la, de acuerdo con los datos suministrados por el municipio capitalino, se inundaron las calles del microcentro, centro y los alrededores, debido que la lluvia superó los 70 milímetros.Como consecuencia de la intensa lluvia, aunque de corta duración, fueque, en la intersección con el puente Sagrada Familia, arrastró por un desagüe a un automóvil Peugeot con su conductor de 71 años atrapado en su interior.Unos vecinos advirtieron la situación del conductor, que no podía salir del auto, e inmediatamente intervinieron, lograron subir los vidrios de la ventanilla y de esa manera lo rescataron ileso, mientras tanto el vehículo quedó atascado en otro puente y esta mañana intervino una grúa para sacarlo del cauce del agua.Por otro lado, a propósito de las lluvias de las últimas horas, se espera el incremento del caudal de arroyos y otros cursos de agua, reportaron desde el gobierno provincial.“Tras las precipitaciones registradas desde la tarde del jueves en distintos puntos de la provincia de Córdoba, la Dirección de Riesgo Climático alertó que se esperan crecidas en ríos serranos y pidió precaución a quienes se encuentran en zonas próximas a cuencas y cursos de agua”, dijeron a través de un comunicado.El, señaló que se prevé el incremento del caudal de ríos y arroyos y solicitó mantener distancia de los cauces de agua para evitar inconvenientes y situaciones de riesgo ante las eventuales crecidas.En cuanto a la intensidad de las lluvias registradas en las últimas horas, Schreiner indicó que el panorama fue variable.En, por ejemplo, se registraron 42 milímetros; en, 60; en, 10; en, 140; y en, 80 milímetros.Entre las recomendaciones emitidas se destaca que “con alguna antelación suele haber indicios de una crecida, por el tono y color del agua. Cuando se torna marrón y trae espuma, ramas, hojas o basura significa que la creciente está llegando”.También recomendaron “estar al tanto de los avisos de tormenta y de las indicaciones cuando se produce el temporal, no cruzar vados o puentes tapados por la correntada del agua y no armar carpas en cercanías de ríos, arroyos o en zonas bajas.Por último, explicaron que “la mejor manera de saber dónde acampar fuera de un camping es observar con detenimiento la marca del nivel de crecimiento de agua, que deja resaca en árboles, piedras y alambrados”.