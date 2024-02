Ferraro le pidió a Milei "conducir el país con empatía" y no "desmerecer" a los jubilados

Foto: Florencia Downes.

Durante una entrevista televisiva publicada este jueves, Milei aseguró que "el segmento etario que menos pobres tiene" en el país son "los jubilados"

El Presidente Milei personaliza en los ataques y despersonaliza en las responsabilidades.



El Presidente de la Nación es capaz de atacar con virulencia a 1 persona, dedicando su completa atención y transformando su ofensiva en una prioridad gubernamental, como el caso de Lali… pic.twitter.com/BgemDnlMJj — maxi ferraro (@maxiferraro) February 23, 2024

Foto: Captura YT.

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, criticó este viernes al presidente Javier Milei por "desmerecer temáticas alarmantes" como la existencia de "sólo" un 15% de jubilados bajo la línea de pobreza y le pidió "conducir el país con empatía" y no dejar "argentinos tirados en el camino"."Sr. Presidente, dese la oportunidad de conducir el país con empatía, sin seguir dejando argentinos tirados en el camino", publicó Ferraro en la red social X.El legislador se refirió a las recientes declaraciones de Milei sobre el índice de pobreza entre los jubilados y le pidió al Presidente "no tratar a las personas como datos duros", una postura que "no lo hace blando" sino que "lo hace humano"."Desmerece temáticas alarmantes, por ejemplo, mencionando que el sector con menos pobres de la Argentina es el de los jubilados, con 'sólo' un 15% bajo la línea de pobreza", cuestionó Ferraro.Para el diputado, ese porcentaje "pretende invisibilizar el número concreto" que "equivale a 875.834 adultos mayores, personas que no pueden pagar un lugar donde vivir, comida ni medicamentos, en el período de la vida que los encuentra más vulnerables"."Para dimensionarlo, ese 15% equivale a 10 estadios de River completos", señaló el legislador del bloque Hacemos Coalición Federal (HCF).Ferraro aseguró que el Presidente "es capaz de atacar con virulencia" a una persona al recordar los mensajes que dedicó a la cantante Lali Espósito o a distintos diputados, a los que catalogó de "traidores"."Sin embargo, al momento de asumir responsabilidades, despersonaliza. Transforma las personas en números, intentando disimular en esa abstracción las realidades de miles de argentinos", señaló el diputado, y agregó que Milei utiliza "la referencia numérica, que agrande o achique los números según su conveniencia, transformando en pequeñas cifras lo que considera insignificante o en grandes números lo que considera logros".Además, Ferraro planteó que "es urgente que el Congreso debata una nueva fórmula de movilidad para las jubilaciones"."Hace ya dos semanas que la Coalición Cívica presentó un proyecto para que los jubilados dejen de perder mes a mes frente a la inflación. El proyecto está a disposición del Presidente y de su bloque para avanzar y brindar una solución a un tema que no puede esperar", apuntó.Durante una entrevista televisiva publicada este jueves, Milei aseguró que "el segmento etario que menos pobres tiene" en el país son "los jubilados".En esa misma línea, el ministro de Economía Luis Caputo afirmó esta semana en otro reportaje que "la pobreza dentro de los jubilados es del 15%", mientras que la pobreza infantil "es del 60% o más".