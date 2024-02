Economía

23-02-2024 16:49 - Buenos Aires podría recurrir a la Justicia

Transporte: las provincias reclamaron al Gobierno la devolución de los fondos

Las y los representantes provinciales reunidos en el Comité Federal de Transporte presentarán un escrito ante los ministerios de Economía, de Interior y la Secretaría de Transporte de la Nación. "Lo que se hizo no es correcto, no es justo y no es legal tampoco", aseguró el ministro bonaerense Jorge D'Onofrio.