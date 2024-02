Proyectan una suba en las exportaciones de maíz, pero con menor liquidación de divisas

Foto: Archivo

En lo que respecta a 2024

Las exportaciones de maíz aumentarían 53% en la campaña 2023/2024 respecto de la anterior, siendo la variable con mayor recuperación en cuanto a la demanda, pero el ingreso de divisas por ventas al exterior se vería limitado, alcanzando apenas una suba de 20%, debido a la tendencia bajista de los precios internacionales, informó este viernes laLa entidad rosarina estimó que tras la sequía en la campaña 2022/2023,, la que se estima que ascendería a 57 millones de toneladas (M/t) en todo el país".En lo que respecta a la demanda, a nivel país la BCR proyectó que la misma, siendo las exportaciones la variable con mayor recuperación, con un incremento de 53% respecto de la campaña anterior."De cumplirse este guarismo, los despachos al exterior del ciclo comercial 23/24 alcanzarían 39,0 M/t; mientras que el consumo interno se incrementaría en un 14% alcanzando aproximadamente 16,0 M/t", se precisó en el análisis.No obstante, advirtió la Bolsa rosarina, la recuperación de las exportaciones se inserta en un contexto de precios internacionales del cereal a la baja."Proyectamos el valor de las exportaciones de maíz para todo el ciclo 23/24 en US$ 7.657 millones, un incremento de US$ 1.289 millones en el ingreso de divisas por ventas del cereal respecto del ciclo previo", postuló.En tal sentido, la BCR indicó que "el crecimiento estimado de las ventas externas en valor podría alcanzar el 20% interanual, siendo considerablemente menor que el aumento en el volumen", siempre y cuando se mantengan los precios internacionales actuales.Asimismo, advirtió que, guarismo que representó el 9,6% de las exportaciones argentinas totales para el mismo año, que, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) alcanzaron US$ 66.701 millones.El últimoadvierte que los despachos argentinos alcanzarían un valor total en torno a US$ 82.875 millones, mientras que, según estimaciones de la BCR, el valor exportado por la cadena de maíz en el año calendario actual podría ascender a aproximadamente US$ 7.896 millones.Con lo cual, "a pesar del sólido incremento de las exportaciones de maíz en volumen, se espera que el valor exportado por el complejo maicero disminuya levemente su participación respecto del año previo, alcanzando el 9,5% del valor exportado por Argentina en 2024, de mantenerse los bajos precios actuales", concluyó la entidad rosarina.En tanto, la, a partir de un incremento de los rindes, que promediarían 76,9 quintales por hectárea (qq/ha) a nivel nacional, mientras que la superficie sembrada en el ciclo 23/24 está estimada en torno a 8,6 millones de hectáreas, de acuerdo al último informe mensual de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la BCR.Con relación a lala producción aumentaría en las tres regiones, siendo la Centro la más beneficiada, tras haber sido la más afectada por la sequía del ciclo pasado.Esta región -incluye Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y norte de provincia de Buenos Aires- produciría 38,9 M/t, aumentando su producción en un 89% interanual, mientras que si se compara con el promedio de las últimas tres campañas el aumento es de 19%.La Región Sur produciría 11,8 M/t (+15% interanual y +38% respecto del promedio) y la Norte, 6,3 M/t (+21% interanual y +20% respecto del promedio).