Cruce entre Villarruel y una senadora del FdT por Malvinas

María Eugenia Duré, senadora del Frente de Todos, y la vicepresidenta Victoria Villarruel

Duré, haciendo uso de una cuestión de privilegio contra Villarruel, pero también contra el presidente Javier Milei y la canciller Diana Mondino por su comportamiento respecto de la visita del canciller inglés David Cameron a las islas.

“En mi casa, desde el ‘82 mi padre dio la vida y ofreció su tranquilidad, su cuerpo, su sangre y la de sus camaradas para que este país sostuviera reclamo de soberanía" Victoria Villarruel

La, vinculado a la cuestión Malvinas, durante la sesión preparatoria en la que ratificó sus autoridades.En el marco de la sesión, la legisladora mencionó en su discurso que la actual presidenta de la Cámara alta “hizo campaña diciendo que era la primera hija de un veterano” del conflicto del Atlántico Sur.. Soy hija de un veterano de guerra y Malvinas no es un tema de campaña”, le respondió Villarruel mientras se celebraba la sesión preparatoria que eligió a las autoridades de la Cámara alta.Duré, haciendo uso de una cuestión de privilegio contra Villarruel, pero también contra el presidente Javier Milei y la canciller Diana Mondino por su comportamiento respecto de la visita del canciller inglés David Cameron a las islas, acusó a Villarruel de haber hecho campaña con el hecho de ser hija de un veterano.“Usted durante toda su campaña dijo que era la primera hija de un veterano de Malvinas en asumir la Vicepresidencia de la Nación.y el reclamo legítimo”, dijo Duré en su intervención.Pese a que -según la normativa legislativa- las cuestiones de privilegio no se responden, y a que la Vicepresidenta no debe participar de los debates (aunque en el pasado ha ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner y con Gabriela Michetti), Villarruel -antes de darle la palabra al radical Pablo Blanco, quien también fue aludido por la senadora Duré- eligió responder.“En mi casa, desde el ‘82 mi padre dio la vida y ofreció su tranquilidad, su cuerpo, su sangre y la de sus camaradas para que este país sostuviera reclamo de soberanía. Así que por favor, tenga el respeto de no usar la causa Malvinas cuando es de todos los argentinos”, enfatizó la Vicepresidenta.ElAntes,al Operativo Independencia que se ordenó por decreto a las Fuerzas Armadas para reprimir a grupos guerrilleros en Tucumán.