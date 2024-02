Demichelis espera por Borja para definir el equipo para el Superclásico

Día terminado en Ezeiza. ⚽️💪🏻



El entrenador de River Plate,, esperará por el delanterohasta el entrenamiento de este sábado para definir el equipo que jugará el domingo ante Boca en el Monumental Más por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El colombiano Borja volvió a trabajar de manera liviana pero se mantiene el optimismo para que pueda estar entre los concentrados que se van a conocer recién el sábado por la tarde a pesar quehace apenas una decena de días, en el partido que River empató con Atlético Tucumán (0-0).No obstante, las dudas de Demichelis también existen en otros puestos del equipo y hasta analiza un posible cambio de sistema táctico (si no juega el colombiano) con el ingreso de un volante ofensivo, Claudio Echeverri u otro punta, Pablo Solari.Además sigue sin resolverse el tema del volante central ya que el DT ensayó con Rodrigo Villagra que no jugó aún de titular y sumó unos pocos minutos de suplente o Nicolás Fonseca que viene siendo parte del 11 pero con rendimientos irregulares.Las otras posibilidades son la deque no jugó en el año por un desgarro y recién estuvo a la par del resto en la semana o Agustín Palavecino que ya hizo dupla con Rodrigo Aliendro pero sin jugar bien.Por otro lado, en los últimos trabajos, Demichelis incluyó en algunos pasajes de las tareas tácticas a Agustín Sant ‘anna por Andrés Herrera pero el cambio es más una circunstancia de partido especial que un cambio en el equipo inicial.Así, en el caso de no contar con Borja, el equipo de River sería con: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro y Nicolás Fonseca o Rodrigo Villagra; Esequiel Barco, Ignacio "Nacho" Fernández y Claudio Echeverri o Pablo Solari; Facundo Colidio.Por otro lado, no estará en condiciones de ser convocados Manuel Lanzini que se recupera de un desgarro sufrido hace más de un mes en el último amistoso de pretemporada y se estima que la semana próxima podrá tener el alta médica.Con este panorama el equipo entrenó en el River Camp y mañana se repetirá la rutina con posterior concentración del equipo en el Más Monumental donde el domingo por la fecha 7 de la Copa de la Liga recibirá a Boca desde las 17 horas.