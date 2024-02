Pagotto: "Hay senadores que son violadores seriales de la Constitución"

"El DNU, como todo acto legislativo, es susceptible de ser perfeccionado", aseguró Pagotto / Foto: FB.

"No se que va a pasar, pero casi ningún DNU fue rechazado y ninguno fue tratado" Juan Carlos Pagotto, senador LLA

Pagotto ironizó sobre sus colegas del Senado: "Me llama la atención el baño de constitucionalidad que se han dado" / Foto: Pepe Mateos.

Cuasimonedas

"La historia se va escribiendo y nos terminará juzgando" Juan Carlos Pagotto, senador LLA

El flamante presidente de la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, Juan Carlos Pagotto, dijo que le llama "la atención el baño de constitucionalidad" por parte de los senadores"Me llama la atención el baño de constitucionalidad que se han dado. Parece que apareció Juan el Bautista y renacieron como grandes constitucionalistas cuando son violadores seriales de la Constitución", dijo Pagotto en declaraciones a radio Mitre.El senador de La Libertad Avanza (LLA) por La Riojaen la que se deberá tratar, entre otros, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) NU 70/2023 dictado por el presidente Javier Milei."El DNU, como todo acto legislativo, es susceptible de ser perfeccionado. Hay que discutirlo, con altura y objetividad. No se que va a pasar, pero casi ningún DNU fue rechazado y ninguno fue tratado", expresó a la vez que criticó que la Comisión que ahora preside "estuvo parada durante tanto tiempo"."El Senado sesionó tres veces el año pasado,y había que hacer algún ruido", expresó Pagotto en referencia a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.En tanto, aseguró que "milité en el justicialismo, no en el kirchnerismo, al kirchnerismo le tengo asco desde su avenimiento" y subrayó que le "gusta" que haya sectores que lo "agredan e insulten"."El Senado permaneció parado y, decretos que produjeron y producen impacto jurídico y que hay que tratar", agregó Pagotto, quien fue abogado defensor de represores de la última dictadura civico-militar.Pagotto fue consultado por la cuasimoneda denominado como Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade) que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, pondrá a circular y aseguró que es "una barbaridad de todas las barbaridades"."Tenemos gobernadores que. Es parte de la descomposición de un sistema político que ha llevado a una estatización de las actividades. Ahora hay que ajustarse el cinturón y hacer una política republicana, sana con principios que nos lleven a desarrollar la actividad privada", apuntó.Finalmente, recordó que ejerció como abogado de Quintela, quien "tiene una manera muy particular de gobernar" y señaló que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, "fue el principal impulsor de las cuasimonedas"."La historia se va escribiendo y", completó.