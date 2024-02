Independiente y Racing reavivan Avellaneda en una nueva edición del clásico

Foto: Archivo Télam.

este sábado, sexto en la zona B,, en el marco de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El partido se jugará desde las 17.00 en el estadio Libertadores de América - Enrique Bochini, con arbitraje de Facundo Tello en el campo y de Héctor Paletta en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports.Independiente llegará al clásico siendo el primero de su grupo, con 13 puntos, por lo que un triunfo frente a su gente lo dejaría encaminado hacia la clasificación a cuartos de final, ya con la mitad de la primera fase jugada.En cambio, Racing se mantiene en el sexto lugar de la zona B, con una marcada irregularidad en el campeonato entre grandes actuaciones (4-1 a San Lorenzo y 4-0 a Newell's Old Boys de Rosario) y otras derrotas sorpresivas en su casa (1-0 con Unión de Santa Fe y 2-0 con Godoy Cruz de Mendoza).En los últimos 10 clásicos, Independiente y Racing tuvieron una paridad notoria, que se contradice con el historial general en el que el "Rojo" lidera con una ventaja de 21 partidos teniendo en cuenta Primera División, Copa de la Liga y Pre-Liguilla Libertadores 2015. Si se suman también los duelos internacionales y por copas nacionales, Independiente tiene una ventaja de 19 encuentros.Independiente no termina de convencer a los propios hinchas, que cuestionan la forma de jugar de su equipo, lejos del paladar negro y más cerca de un planteo aguerrido e intenso y que por momentos sufre más de lo deseado.Es real que en este contexto, Carlos Tevez les brindó una identidad a sus dirigidos, que venían en las últimas temporadas sin pelear nada importante, al punto que es el único grande que no jugará en una competición internacional en todo el año. Y eso se dio construyéndose desde Rodrigo Rey en el arco y aprovechando los buenos momentos en el área rival."Como vuelve Felipe Aguilar y lo más fuerte que tienen ellos son los delanteros, un poco la duda es atrás, no tanto adelante. Es una cuestión de ver si volvemos a la línea de tres o seguimos con la de cuatro”, expresó Tevez en la conferencia de prensa previa al clásico.De acá se desprende que su equipo colocará línea de cinco en el fondo para construir desde la solidez -tiene un solo gol en contra en el campeonato y cinco a favor- y luego aprovechar las chances que muchas veces brinda el fondo de Racing. Posiblemente con la entrada de Aguilar, deje su puesto Gabriel Neves en el medio."En los clásicos no importa la tabla, se tienen que jugar y ganar", afirmó Tevez.Por su parte,, que encendió las alarmas con Godoy Cruz cuando debió dejar la cancha por una molestia física,La única incógnita aparece en la zona defensiva entre Santiago Sosa y Nazareno Colombo, recientemente recuperado de una lesión. Esto se sabrá recién a la hora del partido porque Gustavo Costas evitó por todos lados dar indicios, con prácticas a puerta cerradas y casi nulo contacto con la prensa en los días previos, salvo por la conferencia oficial.Gustavo Costas dirigió cuatro clásicos, con tres empates y una derrota; mientras que Tevez tiene uno solo: victoria por 2-0, con goles de Alexis Canelo y Braian Martínez de penal.El árbitro Facundo Tello tiene solamente un antecedente en este clásico y fue en el 2021 cuando Independiente se impuso por 1 a 0 sobre Racing, con gol de Silvio Romero, en la Liga Profesional 2021.