Trump pidió que se desestime una causa en su contra aduciendo inmunidad presidencial

Los abogados de Donald Trump pidieron a un tribunal federal de Estados Unidos que desestime los cargos en su contra por retirar documentos de la Casa Blanca / Foto: AFP.

Para los abogados de Trump "la supuesta decisión fue un acto oficial y está sujeta a la inmunidad presidencial"

El magnate se declaró inocente de la acusación de 40 cargos presentada en Florida / Foto: AFP.

Estrategia

La cuestión de si un expresidente de Estados Unidos es inmune a ser procesado no fue probada aún en la jurisprudencia estadounidense

Los abogados de Donald Trumpsegún los cuales el exmandatario estadounidense retiró ilegalmente documentos clasificados de la Casa Blanca al dejar el puesto, argumentando que cuenta con el beneficio de la inmunidad presidencial.Este caso, que indica que Trump se llevó documentos a su finca de Mar-a-Lago en Florida y frustró los intentos de los investigadores de recuperarlos, es una de las cuatro acusaciones penales que enfrenta el expresidente mientras se postula para un segundo mandato.El magnatepor el fiscal especial Jack Smith.En una moción de 20 páginas, según publicó la cadena de televisión CBS News y reprodujo la agencia de noticias AFP, los abogados de Trump argumentaron que el expresidente realizó un acto oficial al retirar los documentos de la Casa Blanca."El presidente Trump tomó esta decisión. La supuesta decisión fue un acto oficial y, como tal, está sujeta a la inmunidad presidencial", señala la moción.El expresidente republicano utilizó el mismo argumento contra una acusación federal que lo inculpa de conspirar para aferrarse al poder después de su derrota electoral de 2020 ante Joe Biden, en un plan que culminó con el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.Esta estrategia no funcionó a principios de febrero, cuando un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictó un fallo según el cual, lo que dio vía libre a uno de los principales frentes judiciales que tiene abierto sobre este tema, informó la agencia de noticias Europa Press.Trump ha basado gran parte de su defensa en que, como presidente, no cabe siquiera que pueda ser examinado por los casos que abrió el fiscal especial Jack Smith.Según el antiguo mandatario,La cuestión de si un expresidente de Estados Unidos es inmune a ser procesado no fue probada en la jurisprudencia estadounidense porque hasta Trump, ningún expresidente había sido acusado de un delito.