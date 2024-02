Adorni: "Estábamos metidos en un túnel hiperinflacionario y lo pudimos evitar"

Foto: Gustavo Amarelle

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó este viernes que la Argentina estaba inmersa en un "y que el Gobierno de Javier Milei, a partir de las medidas económicas tomadas en estos meses de gestión, lo pudo evitar, no obstante contempló elque pudieren causar algunas políticas, como el"El 11 de diciembre -un día después del traspaso de Gobierno- empezamos a contar cuál era la dinámica inflacionaria que veíamos día a día y que estábamos metidos en un túnel hiperinflacionario de lo que dudábamos si íbamos a poder evitar, cosa que hicimos, pero la situación era grave y delicada y", indicó Adorni a la radio online Futurock, en alusión a la "herencia" de la administración de Alberto Fernández.Asimismo, el funcionario aseguró que la actual gestión entiende "el problema de la inflación, sabe cómo solucionarlo y entiende por qué la mitad de la Argentina es pobre y qué ha pasado en las últimas décadas para estar en esta situación"., aseveró el vocero.En esta línea, recordó: "Siempre advertimos el gran desairado con en el que nos encontramos inmersos el 10 de diciembre, que íbamos a pasar unos meses muy complejos en materia inflacionaria y en efectividad, y el mal trago que íbamos a pasar, tratando de".Al respecto, graficó que "cuando se hace un ajuste de cinco puntos del Producto Bruto Interno (PBI) -cifra esbozada por Milei durante su discurso de asunción- ocurre lo que ocurrió, por ejemplo, con el ajuste previsional, porque"., insistió Adorni, quien aseguró: "Entendemos cuál es la luz al final del túnel y efectivamente la vemos".En otro orden, señaló que el anuncio del cierre del Inadi realizado por el Gobierno es parte de lo prometido por el presidente Javier Milei en campaña y sostuvo que, más allá de la eliminación del organismo,El funcionario justificó la decisión presidencial y puso el acento en la importancia de evaluar si las reparticiones públicas "efectivamente están acordes a las necesidades de lo que la gente necesita".El portavoz aclaró que al Gobierno leRespecto del plan económico y al ajuste, Adorni se preguntó "¿Cuál es la alternativa? En las últimas décadas, hay una decadencia no solo es una cuestión de pobres, inflación, y las cuentas publicas destrozadas".Consultado sobre el caso del comedor que conduce Margarita Barrientos, quien denunció la interrupción de la entrega de alimentos, Adorni sostuvo que quizá "no haya cumplido con los requisitos" que pide el Ministerio de Capital Humano.Finalmente, dijo que