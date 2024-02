El sospechoso del caso Maddie McCann evitó declarar en un juicio por otros crímenes

Las sospechas contra Brückner, anunciadas oficialmente hace casi cuatro años, reavivaron la esperanza de sus padres, Gerry y Kate, de conseguir finalmente avances en la investigación.

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

El principal sospechoso de la desaparición en 2007 de la niña británica Madeleine McCann, en Portugal, guardó silencio este viernes en el segundo día de su juicio por supuestas violaciones y agresiones sexuales ajenas a este reconocido caso.El juicio empezó la semana pasada en Brunswick, en el norte de Alemania, pero fue postergado después de que la defensa planteara dudas sobre la imparcialidad de una jueza asesora y se reabrió con un nuevo juez asesor.Tras la lectura de los cargos, el abogado de Brückner, Friedrich Fuelscher, afirmó que su cliente se acogería a su derecho a guardar silencio, según señala la agencia de noticias AFP.El letrado insistió en que la defensa tenía importantes dudas sobre la evidencia recogida contra Brückner y dijo que dos de los tres cargos de violación se basaban en relatos de testigos que vieron imágenes de videos que ya no estaban disponibles.El abogado puso la credibilidad de estos testigos en juego por susy también alegó que no había pruebas del momento en que se cometieron los presuntos delitos, lo que significa que podrían haber proscrito.En el tercer caso de violación, en el que fue acusado por una irlandesa de 20 años, Fuelscher afirmó que "la persona que cometió el delito no era el acusado".Si el tribunal lo declara culpable de todos los cargos, se enfrentará a una nueva sentencia de hasta 15 años de cárcel, informó un vocero de la corte alemana a la AFP.Maddie, que entonces tenía tres años, desapareció en 2007 del apartamento de alquiler donde su familia pasaba las vacaciones mientras sus padres habían salido a cenar cerca.Su desaparición desencadenó una campaña internacional para encontrarla y las sospechas contra Brückner, anunciadas oficialmente hace casi cuatro años, reavivaron la esperanza de sus padres, Gerry y Kate, de conseguir finalmente avances en la investigación.